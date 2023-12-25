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影／蔣萬安與柯文哲風格最大差異？幕僚：不凸顯個人英雄主義

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天率「台北隊」亮相，他表示，大巨蛋啟用是靠所有市府團隊、及許多工程同仁一起的努力。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天率「台北隊」亮相，他表示，大巨蛋啟用是靠所有市府團隊、及許多工程同仁一起的努力。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安上任一年，刻意選在台北大巨蛋舉行就職周年記者會，似乎刻意突顯與前市長柯文哲的不同行事風格。北市副市長李四川說，從大巨蛋施政，就可以看出柯文哲、蔣萬安的施政風格大不相同，其中執政者的心態最重要，柯文哲當年一上任先打弊，就會往不同的執政方向走。另外，蔣萬安及團隊相當重視市政要打好市政，不僅充分授權，對任何市政都相當認真，把民眾關心的事放在施政重點。

北市副市長林奕華說，蔣萬安尊重公務員的專業，還有最重要是施政有方向、訂定目標，甚至目標是務實，讓公務員發揮專業，將該執行的執行出來，市長緊盯細節，讓市府施政團隊不斷推進。

對比柯文哲的領導風格，有市府幕僚說，柯文哲稱中央內政部卡大巨蛋的防火避難性能審查，並多次與內政部次長花敬群隔空互槓，不過蔣萬安上任後，以大巨蛋儘速安全啟用為首要目標，並指示李四川全程督導，1年不到即風光開幕，尤其蔣萬安施政會將功勞回歸到基層同仁，不突顯個人英雄主義。

蔣萬安 柯文哲 大巨蛋

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