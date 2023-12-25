女跌下樓手掌撐地骨折 醫師以鋼板復位內固定手術好復健
1名52歲女性下樓梯時跌倒，因用右手撐向地板，劇痛後發現手掌腫起來，還伴隨著劇烈疼痛，X光發現右手第二掌骨粉碎性骨折合併錯位斷成3塊，因考量毛女士工作性質需要使用大量手部動作，醫師以術後可盡早進行復健和活動的「微創掌骨鋼板復位內固定手術」，手術過程僅1.5小時，術後一周回診時，腫脹幾乎完全消失，順利開始手部活動和復健，目前已經恢復工作及正常生活。
仁愛長庚合作聯盟醫院整型外科醫師王思翰說，手部骨折可分為手掌及手指骨折，約佔所有骨折的1/10，其中又以遠端指骨骨折的比例為最高，且男性手部骨折比例也較女性高。一般常見手部骨折的原因，在30歲前通常是運動傷害或機車車禍，40至50歲多半是工作造成工傷意外，大於60歲的手部骨折則是跌倒的比例最高。
他說，常見手部骨折症狀為骨折部位腫脹瘀血、疼痛，及按壓後疼痛、手部變形或無法正常活動手指，以及與正常一側相比手指變短、握拳時手指會跨越相鄰手指或無法握緊，指關節凹陷等。
除了手部全面性理學檢查外，手部正面及側面（斜向）的X光片也很重要，醫師必須判斷骨折實際位置以及是否靠近關節面，如果骨折位置非常靠近關節面就可能會影響以後手部活動，這樣術後的即早復健就顯得更為重要。
王思翰說，手部骨折手術部分可分為鋼板固定和鋼釘固定兩種方式，皆能夠達到良好穩定度。術後鋼板無須取出，鋼釘則依據每位病患骨折癒合狀況不同，約4至8周門診拔除即可。針對手掌骨的骨折會比較建議使用鋼板固定，因為強度比較夠，術後大約2周即可開始活動並進行復健，會讓關節僵硬的機會降得更低。除了手術處理之外，術後復健亦是非常重要的一環，醫師會為每位病患客製化手部復健動作，讓病患在最短時間內恢復良好的活動度。
他說，交通意外事故有可能會導致手部骨折，很多病患在受傷時只覺得是一般挫傷引起腫脹或疼痛，但因運動造成的手部傷害也不再少見，抑或是發生俗稱的「吃蘿蔔乾」，並未特別注意而忽略了骨折的可能性。此類狀況不論是年人或生長板還未完全癒合的青少年更可能會影響後續手部活動。他建議，若有手指或手掌骨骨折情況，可尋求專業整形外科醫師的評估與建議，把握治療的黃金時機。
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