女跌下樓手掌撐地骨折 醫師以鋼板復位內固定手術好復健

1名52歲女性下樓梯時跌倒，因用右手撐向地板，劇痛後發現手掌腫起來，還伴隨著劇烈疼痛，X光發現右手第二掌骨粉碎性骨折合併錯位斷成3塊，因考量毛女士工作性質需要使用大量手部動作，醫師以術後可盡早進行復健和活動的「微創掌骨鋼板復位內固定手術」，手術過程僅1.5小時，術後一周回診時，腫脹幾乎完全消失，順利開始手部活動和復健，目前已經恢復工作及正常生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院整型外科醫師王思翰說，手部骨折可分為手掌及手指骨折，約佔所有骨折的1/10，其中又以遠端指骨骨折的比例為最高，且男性手部骨折比例也較女性高。一般常見手部骨折的原因，在30歲前通常是運動傷害或機車車禍，40至50歲多半是工作造成工傷意外，大於60歲的手部骨折則是跌倒的比例最高。

他說，常見手部骨折症狀為骨折部位腫脹瘀血、疼痛，及按壓後疼痛、手部變形或無法正常活動手指，以及與正常一側相比手指變短、握拳時手指會跨越相鄰手指或無法握緊，指關節凹陷等。

除了手部全面性理學檢查外，手部正面及側面（斜向）的X光片也很重要，醫師必須判斷骨折實際位置以及是否靠近關節面，如果骨折位置非常靠近關節面就可能會影響以後手部活動，這樣術後的即早復健就顯得更為重要。

王思翰說，手部骨折手術部分可分為鋼板固定和鋼釘固定兩種方式，皆能夠達到良好穩定度。術後鋼板無須取出，鋼釘則依據每位病患骨折癒合狀況不同，約4至8周門診拔除即可。針對手掌骨的骨折會比較建議使用鋼板固定，因為強度比較夠，術後大約2周即可開始活動並進行復健，會讓關節僵硬的機會降得更低。除了手術處理之外，術後復健亦是非常重要的一環，醫師會為每位病患客製化手部復健動作，讓病患在最短時間內恢復良好的活動度。