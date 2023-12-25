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曾被酸別亂動等剪綵 蔣萬安滿周年對柯文哲講這句話..
台北市長蔣萬安今天就職周年，還記者前市長柯文哲交棒蔣萬安後，曾酸蔣「不要亂動，就能每天剪綵收割政績」，今天蔣萬安就職滿周年，媒體也問蔣今天有沒有最想跟柯文哲說的一句話？蔣萬安表示，「大家可以看到，這一年來各項市政成果，絕對不是個人的付出，而是靠所有團隊、每一個同仁的努力成果。」
蔣萬安今天在大巨蛋舉辦就職周年，免不了被對比前市長柯文哲八年施政，由於柯文哲先前曾多次提到，自己剛上任市長時，前兩年都亂當，今天蔣萬安上任滿一年，也被問及，是否也亂當？蔣表示，「我絕對不會說我們亂當，我們把握每一分每一秒，全力以赴、戰戰競競，以市民為核心、以市民為主角推動市政。」
蔣萬安說，就如同他在就職周年提到的三個故事，市府團隊展現魄力、執行力及溫暖，這一年來，各項市政成果絕對不是個人的付出而已，而是靠所有團隊、每一個同仁的努力成果，每一項政策，不管從臨時托育，好孕專車、面對危機處理搶救安置，靠區長、里長、局處、警消同仁努力。另外，包括大巨蛋工程，有大巨蛋籌備處同仁從接手大巨蛋到現在十幾年，自己剛從研究所畢業，到同仁的兒子都已經在念研究所。
蔣萬安說，市政這絕對不是靠個人付出，而是靠團隊一起努力，他絕對不會說亂當，市府把握每一分每一秒全力以赴、戰戰競競，以市民為核心、以市民為主角推動市政。
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