快訊

等不及了嗎？ 蘋果2024年最令人期待的5款Apple新品

烏克蘭終於不跟俄國過聖誕節！ 平安夜仍遭俄羅斯砲襲

藍綠拔樁戰！侯友宜陣營拚艱難4縣市「嘉義不輸就大贏」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾被酸別亂動等剪綵 蔣萬安滿周年對柯文哲講這句話..

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今天台北市長蔣萬安就職滿周年，媒體也問蔣今天有沒有最想跟柯文哲說的一句話？記者林麗玉／攝影
今天台北市長蔣萬安就職滿周年，媒體也問蔣今天有沒有最想跟柯文哲說的一句話？記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天就職周年，還記者前市長柯文哲交棒蔣萬安後，曾酸蔣「不要亂動，就能每天剪綵收割政績」，今天蔣萬安就職滿周年，媒體也問蔣今天有沒有最想跟柯文哲說的一句話？蔣萬安表示，「大家可以看到，這一年來各項市政成果，絕對不是個人的付出，而是靠所有團隊、每一個同仁的努力成果。」

蔣萬安今天在大巨蛋舉辦就職周年，免不了被對比前市長柯文哲八年施政，由於柯文哲先前曾多次提到，自己剛上任市長時，前兩年都亂當，今天蔣萬安上任滿一年，也被問及，是否也亂當？蔣表示，「我絕對不會說我們亂當，我們把握每一分每一秒，全力以赴、戰戰競競，以市民為核心、以市民為主角推動市政。」

蔣萬安說，就如同他在就職周年提到的三個故事，市府團隊展現魄力、執行力及溫暖，這一年來，各項市政成果絕對不是個人的付出而已，而是靠所有團隊、每一個同仁的努力成果，每一項政策，不管從臨時托育，好孕專車、面對危機處理搶救安置，靠區長、里長、局處、警消同仁努力。另外，包括大巨蛋工程，有大巨蛋籌備處同仁從接手大巨蛋到現在十幾年，自己剛從研究所畢業，到同仁的兒子都已經在念研究所。

蔣萬安說，市政這絕對不是靠個人付出，而是靠團隊一起努力，他絕對不會說亂當，市府把握每一分每一秒全力以赴、戰戰競競，以市民為核心、以市民為主角推動市政。

今天台北市長蔣萬安就職滿周年，媒體也問蔣今天有沒有最想跟柯文哲說的一句話？記者林麗玉／攝影
今天台北市長蔣萬安就職滿周年，媒體也問蔣今天有沒有最想跟柯文哲說的一句話？記者林麗玉／攝影

蔣萬安 柯文哲 團隊

延伸閱讀

影／周年記者會選柯文哲痛點？蔣萬安曝大巨蛋啟用最重要關鍵

蔣萬安就職周年 曝大巨蛋、基泰大直案點點滴滴…基層當主角

屏東夜市掃街民眾搶拍照簽名 蔣萬安：沒有哪裡是永遠的艱困選區

明在台北大巨蛋辦就職周年記者會 蔣萬安最新施政滿意曝光

相關新聞

影／周年記者會選柯文哲痛點？蔣萬安曝大巨蛋啟用最重要關鍵

台北市長蔣萬安今天就職周年，記者會特別選在大巨蛋舉辦，不免令外界聯想刻意與前市長柯文哲較勁，是否刻意在柯文哲痛點辦周年記...

曾被酸別亂動等剪綵 蔣萬安滿周年對柯文哲講這句話..

台北市長蔣萬安今天就職周年，還記者前市長柯文哲交棒蔣萬安後，曾酸蔣「不要亂動，就能每天剪綵收割政績」，今天蔣萬安就職滿周...

北市明年增4處科技執法 內科2處路口未淨空將開罰

台北市內目前有34處科技執法，北市警局交通警察大隊統計今年科技執法取締件數，相較測試期間約減少95.9%。交大將於「民權...

百里侯就職周年／蔣萬安曝大巨蛋最大彩蛋 盼邀這位超級國際巨星開唱

台北市長蔣萬安今天特別挑在大巨蛋舉辦就職1周年記者會，蔣萬安今天以「台北隊長」身分出場，要將台北打造成「安全之都」、「運動之都」與「未來之都」。蔣萬安還預告，希望開發大巨蛋更多可能性，他個人也期待能邀请Taylor Swift（泰勒絲）等海內外巨星蒞臨。泰勒絲演唱會一旦成真，將讓台北大巨蛋更走向世界級。

視線不良 北藝2成座位無法賣惹議

台北表演藝術中心明年演藝收入預算估4279萬元，比今年4970萬4千元少約700萬，其中「大劇院」、「球劇場」共約2成觀...

就職周年 蔣萬安施政滿意度65%

台北市長蔣萬安今在大巨蛋舉辦就職周年記者會，北市研考會最新蔣市府施政滿意度調查出爐，蔣施政滿意度從剛上任的39%，上月為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。