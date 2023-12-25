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蔣萬安就職周年 選大巨蛋當場景讓基層當主角

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
台北市長蔣萬安今天上任滿一周年，今天舉辦就職周年記者會，分享基泰大直塌陷案的救災故事，蔣萬安回憶9月7日塌陷當天晚上，他太太剛好出門，他一個人帶三寶，當天緊急將三寶交給爺爺奶奶帶，與副市長李四川、無數警消同仁、區里長第一時間全速趕往當地，全力搶救安置住戶，蔣萬安難得秀出他與三寶的合照。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天上任滿一周年，今天舉辦就職周年記者會，分享基泰大直塌陷案的救災故事，蔣萬安回憶9月7日塌陷當天晚上，他太太剛好出門，他一個人帶三寶，當天緊急將三寶交給爺爺奶奶帶，與副市長李四川、無數警消同仁、區里長第一時間全速趕往當地，全力搶救安置住戶，蔣萬安難得秀出他與三寶的合照。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安今天上任滿一周年，今天以大巨蛋當場景舉辦就職周年記者會，蔣萬安今天以台北隊長身分出場，並以市府基層為主角為市政奉獻的「溫度」、「魄力」、「決心」等故事，回顧自己施政第一年的歷程，並以育兒政策上路、基泰大直事故、大巨蛋等故事，凸顯台北隊這一年的施政成果，頒獎表揚市府八位各基層代表。

蔣萬安強調，「市政工作的每一天，主角都是市民」。他今也向市民宣布，接下來也將打造台北成為「安全之都」、「運動之都」與「未來之都」三項願景。蔣萬安表示台北市明年是交通安全年，要求原本5年的行人安全友善計畫加速在3年完成。另外也將啟動「運動中心2.0」，推動新生、克強、七虎、育成等運動中心，甚至蔣萬安也提到，希望開發大巨蛋更多可能性，他個人也期待能邀请Taylor Swift等海內外巨星的蒞臨。

蔣萬安也提到，台北也要打造為未來之都，他與市府團隊未來將致力打造台北成為Friendly City創業者友善城市、及AI Driven Smart City。蔣萬安說今天的記者會是他第一年的成績單，也是為接下來三年的施政定題，宣示台北隊要全力衝刺打造台北成為安全、運動與未來之都。

台北市長蔣萬安今天上任滿一周年，今天以大巨蛋當場景舉辦就職周年記者會，以市府基層為主角為市政奉獻的「溫度」、「魄力」、「決心」等故事，回顧自己施政第一年的歷程，並以育兒政策上路、基泰大直事故、大巨蛋等故事，凸顯台北隊這一年的施政成果，頒獎表揚市府八位各基層代表。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天上任滿一周年，今天以大巨蛋當場景舉辦就職周年記者會，以市府基層為主角為市政奉獻的「溫度」、「魄力」、「決心」等故事，回顧自己施政第一年的歷程，並以育兒政策上路、基泰大直事故、大巨蛋等故事，凸顯台北隊這一年的施政成果，頒獎表揚市府八位各基層代表。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天上任滿一周年，今天以大巨蛋當場景舉辦就職周年記者會，以市府基層為主角為市政奉獻的「溫度」、「魄力」、「決心」等故事，回顧自己施政第一年的歷程，並以育兒政策上路、基泰大直事故、大巨蛋等故事，凸顯台北隊這一年的施政成果，頒獎表揚市府八位各基層代表。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天上任滿一周年，今天以大巨蛋當場景舉辦就職周年記者會，以市府基層為主角為市政奉獻的「溫度」、「魄力」、「決心」等故事，回顧自己施政第一年的歷程，並以育兒政策上路、基泰大直事故、大巨蛋等故事，凸顯台北隊這一年的施政成果，頒獎表揚市府八位各基層代表。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天上任滿一周年，今天以大巨蛋為場景舉辦就職周年記者會，與副市長李四川（右）、林奕華（左）合影，宣布台北未來三項願景，打造安全之都、運動之都、未來之都。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天上任滿一周年，今天以大巨蛋為場景舉辦就職周年記者會，與副市長李四川（右）、林奕華（左）合影，宣布台北未來三項願景，打造安全之都、運動之都、未來之都。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天上任滿一周年，今天以大巨蛋當場景舉辦就職周年記者會，蔣萬安今天以台北隊長身分出場，並以市府基層為主角為市政奉獻的「溫度」、「魄力」、「決心」等故事，回顧自己施政第一年的歷程。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天上任滿一周年，今天以大巨蛋當場景舉辦就職周年記者會，蔣萬安今天以台北隊長身分出場，並以市府基層為主角為市政奉獻的「溫度」、「魄力」、「決心」等故事，回顧自己施政第一年的歷程。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天上任滿一周年，今天以大巨蛋當場景舉辦就職周年記者會，與台北市政府各局處首長、區長及獲獎的基層人員一同合影。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天上任滿一周年，今天以大巨蛋當場景舉辦就職周年記者會，與台北市政府各局處首長、區長及獲獎的基層人員一同合影。記者林俊良／攝影

蔣萬安 運動 大巨蛋

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