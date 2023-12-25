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影／周年記者會選柯文哲痛點？蔣萬安曝大巨蛋啟用最重要關鍵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天率「台北隊」亮相，他表示，大巨蛋啟用是靠所有市府團隊、及許多工程同仁一起的努力。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天率「台北隊」亮相，他表示，大巨蛋啟用是靠所有市府團隊、及許多工程同仁一起的努力。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今天就職周年，記者會特別選在大巨蛋舉辦，不免令外界聯想刻意與前市長柯文哲較勁，是否刻意在柯文哲痛點辦周年記者會？蔣萬安今天指出，大巨蛋啟用的最大關鍵，就是靠所有市府團隊及許多工程同仁一起的努力，這是要靠決心、堅持及大家的努力。

蔣萬安說，大巨蛋能完工是球迷32年來的等待，這也是市民新的標誌、新的榮耀，所以今天他在大巨蛋舉辦就職1周年記者會，不僅是他個人、更是台北隊就任滿1周年，北市府、市民朋友這1年來一起的努力，才能讓政策一起落實。

蔣萬安說，不僅大巨蛋，台北市還有推動友善生養育環境、危機處理等，北市府會持續努力，未來也會打造台北市成為安全、運動、未來之都。

媒體也問蔣萬安最有感施政？蔣表示，每一個政策其實都是市府團隊辛苦努力的成果，包括大巨蛋啟用等，每一個環節都靠局處同仁付出，還有推動好孕專車、臨托增加、危機處理等，都是讓同仁感動、令市民有感的政策。

至於為自己施政周年打幾分？蔣表示，他自己不打分數，分數是由市民打，市民意見才是最重要，市民才是施政推動真正主角。很高興他與團隊上任滿1周年，感謝局處同仁的努力，也讓市民感受得到，尤其今年剛上任時，研考會所做的施政滿意度39％，如今施政滿意度已經達到65％到68％，但市府還有很大空間，會加倍努力。

台北市長蔣萬安今天表示，大巨蛋啟用是靠所有市府團隊、及許多工程同仁一起的努力。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天表示，大巨蛋啟用是靠所有市府團隊、及許多工程同仁一起的努力。記者林麗玉／攝影

大巨蛋 蔣萬安 柯文哲

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