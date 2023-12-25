影／周年記者會選柯文哲痛點？蔣萬安曝大巨蛋啟用最重要關鍵

台北市長蔣萬安今天就職周年，記者會特別選在大巨蛋舉辦，不免令外界聯想刻意與前市長柯文哲較勁，是否刻意在柯文哲痛點辦周年記者會？蔣萬安今天指出，大巨蛋啟用的最大關鍵，就是靠所有市府團隊及許多工程同仁一起的努力，這是要靠決心、堅持及大家的努力。

蔣萬安說，大巨蛋能完工是球迷32年來的等待，這也是市民新的標誌、新的榮耀，所以今天他在大巨蛋舉辦就職1周年記者會，不僅是他個人、更是台北隊就任滿1周年，北市府、市民朋友這1年來一起的努力，才能讓政策一起落實。

蔣萬安說，不僅大巨蛋，台北市還有推動友善生養育環境、危機處理等，北市府會持續努力，未來也會打造台北市成為安全、運動、未來之都。

媒體也問蔣萬安最有感施政？蔣表示，每一個政策其實都是市府團隊辛苦努力的成果，包括大巨蛋啟用等，每一個環節都靠局處同仁付出，還有推動好孕專車、臨托增加、危機處理等，都是讓同仁感動、令市民有感的政策。