北市明年增4處科技執法 內科2處路口未淨空將開罰

台北市內目前有34處科技執法，北市警局交通警察大隊統計今年科技執法取締件數，相較測試期間約減少95.9%。交大將於「民權東路、舊宗路與行忠路口」、「港墘路與堤頂大道口」、「南京東路與建國北路口」及「忠孝東路與敦化南路口」等4處地點建置科技執法設備，2024年1月1日正式啟用。

北市警局為維護交通秩序、減少員警執法風險，自2019年起推動科技執法，違規件數至今下降逾9成，效果顯著。交大表示，新增的4處科技執法，將針對「車輛不停讓行人、闖紅燈、未依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、路口未淨空」等違規項目偵測取締。

內湖科技園區的「民權東路、舊宗路與行忠路口」、「港墘路與堤頂大道口」2處易壅塞地點，規劃「路口未淨空」違規取締，以維持路口淨空與暢通，促進內科交通順暢。

鄰近「近忠孝東路與敦化南路口」的敦化南路1段270巷與仁愛路4段71巷口，因道路狹小，鄰近學校、餐廳、百貨公司等，人車通行量大，如車輛進入路口未確實停讓，將提高事故發生風險。交大配合中央推動「無號誌路口停讓」政策，於該巷口西往東方向增加「不依規定停讓」科技偵測功能，運用AI辨識未停車再開行為，如有違規將依法舉發，可處600元至1800元罰鍰。