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北市明年增4處科技執法 內科2處路口未淨空將開罰

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市敦化南路1段270巷與仁愛路4段71巷口明年起啟用科技執法。圖／台北市警察局交通警察大隊提供
台北市敦化南路1段270巷與仁愛路4段71巷口明年起啟用科技執法。圖／台北市警察局交通警察大隊提供

北市內目前有34處科技執法，北市警局交通警察大隊統計今年科技執法取締件數，相較測試期間約減少95.9%。交大將於「民權東路、舊宗路與行忠路口」、「港墘路與堤頂大道口」、「南京東路與建國北路口」及「忠孝東路與敦化南路口」等4處地點建置科技執法設備，2024年1月1日正式啟用。

北市警局為維護交通秩序、減少員警執法風險，自2019年起推動科技執法，違規件數至今下降逾9成，效果顯著。交大表示，新增的4處科技執法，將針對「車輛不停讓行人、闖紅燈、未依規定轉彎、不依標誌標線號誌指示行駛、路口未淨空」等違規項目偵測取締。

內湖科技園區的「民權東路、舊宗路與行忠路口」、「港墘路與堤頂大道口」2處易壅塞地點，規劃「路口未淨空」違規取締，以維持路口淨空與暢通，促進內科交通順暢。

鄰近「近忠孝東路與敦化南路口」的敦化南路1段270巷與仁愛路4段71巷口，因道路狹小，鄰近學校、餐廳、百貨公司等，人車通行量大，如車輛進入路口未確實停讓，將提高事故發生風險。交大配合中央推動「無號誌路口停讓」政策，於該巷口西往東方向增加「不依規定停讓」科技偵測功能，運用AI辨識未停車再開行為，如有違規將依法舉發，可處600元至1800元罰鍰。

北市交通大隊提醒，科技執法設置目的是希望減少交通違規、促進用路順暢，呼籲駕駛人行經路口務必遵守道路交通安全規則，以保護自己與他人生命財產安全。

內湖科技園區民權東路六段和舊宗路口常因駕駛占用車道未淨空導致塞車，明年起科技執法將取締。圖／台北市警察局交通警察大隊提供
內湖科技園區民權東路六段和舊宗路口常因駕駛占用車道未淨空導致塞車，明年起科技執法將取締。圖／台北市警察局交通警察大隊提供
駕駛未停讓行人被科技執法取締。圖／台北市警察局交通警察大隊提供
駕駛未停讓行人被科技執法取締。圖／台北市警察局交通警察大隊提供

科技執法 北市 交大 內湖科技園區 交通違規

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