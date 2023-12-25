蔣萬安就職周年 曝大巨蛋、基泰大直案點點滴滴…基層當主角

台北市長蔣萬安今天上任滿一周年，今天在大巨蛋舉辦就職周年記者會，蔣萬安今天以台北隊長身分出場，並以市府基層為主角為市政奉獻的「溫度」、「魄力」、「決心」等故事，回顧自己施政第一年的歷程，並以育兒政策上路、基泰大直事故、大巨蛋等故事，凸顯台北隊這一年的施政成果。

蔣萬安在今天上任滿一年強調，「市政工作的每一天，主角都是市民」。他今也向市民宣布，接下來也將打造台北成為「安全之都」、「運動之都」與「未來之都」三項願景。

蔣萬安在台北大巨蛋舉辦台北隊就職周年，上任周年紀念影片放映後，蔣萬安分享臨托、好孕專車等政策推動過程，托育中心基層同仁如何為市民的家庭提供臨托支持，讓父母有喘息、充電時刻；也有資訊局同仁以自身懷孕經驗出發，提供好孕專車功能與介面的優化建議。蔣說，這樣故事每天都在台北市不同的角落發生，市府正是從這些日常需求，確立政策的方向。

至於蔣上任後也遭遇基泰大直民宅塌陷案的艱困任務，蔣今天也在就職周年分享基泰大直塌陷案的救災故事，蔣回憶，9月7日塌陷當天晚上，他太太剛好出門，他一個人帶三寶，當天緊急將三寶交給爺爺奶奶帶，與副市長李四川、無數警消同仁、區里長第一時間全速趕往當地，全力搶救安置住戶。

蔣說，甚至居民撤離的過程卻有一隻花貓「阿花困在樓中」。蔣說，他當時就指示動物救援隊、消防局等許多同仁全力搶救的細節，三天後終於順利讓「阿花」被平安救出。

還有大巨蛋的完工啟用，蔣說，他上任後即將離職去國外追夢的體育局同仁也努力奮戰到最後一刻，因為同仁的上下同心、一年內讓大巨蛋完工啟用的決心，才讓大巨蛋順利營運。他也宣示，改變的路已經開始，重點是市府團隊齊心協力，要讓所有市民都感受得到。

至於未來施政，蔣萬安今天也宣布台北未來三項願景，打造安全之都、運動之都。蔣再度宣布，台北市明年是交通安全年，要求原本5年的行人安全友善計畫加速在3年完成。另外，也將啟動「運動中心2.0」，推動新生、克強、七虎、育成等運動中心，甚至蔣萬安也提到，希望開發大巨蛋更多可能性，他個人也期待能邀请Taylor Swift等海內外巨星的蒞臨。

蔣萬安也提到，台北也要打造為未來之都，他與市府團隊未來將致力打造台北成為Friendly City創業者友善城市、及AI Driven Smart City。蔣說，今天的記者會是他第一年的成績單，也是為接下來三年的施政定題，宣示台北隊要全力衝刺打造台北成為安全、運動與未來之都。並且讓市民都感覺到，「生活中的每一步，都有人陪你一起走」。