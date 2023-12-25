捷運三鶯線合龍 議員籲管控測試期噪音

捷運三鶯線24日凌晨在新北三峽介壽路完成最後一跨預鑄U型梁吊掛，全長14.29公里的捷運三鶯線全線合龍，達成完工前重要里程碑，預計2024年展開部分路段電聯車上線測試，2025年全線測試與完工。民代提醒，當初環狀線測試期就因噪音導致附近民眾苦不堪言，建議興建全罩隔音牆才是永久解決之道。

捷運三鶯線全長14.29公里，全線採高架型式建置，共設12座高架車站與1座機廠，路線跨越土城、三峽及鶯歌，銜接板南線頂埔站，行經土城中央路四段，跨越國道3號、三峽河及大漢溪後，沿鶯歌溪跨越中山高架橋及台鐵縱貫鐵路後銜接至鶯桃路，最後在福德一路設置端點站，作為後續三鶯線延伸八德段使用，串起藍線、桃園綠線。

捷運局長李政安指出，三鶯線路線穿越人口密集且狹窄道路，施工時調整捷運墩柱及帽梁尺寸降低對鄰房及交通影響，道路狹窄路段如中央路四段及鶯桃路，採用預鑄U型梁及鋼箱梁夜間吊裝方式降低交通衝擊。

李政安指出，合龍代表所有橋梁接起，相關物料、軌道可不用在地面施工，接下來將鋪設全線軌道，並交付核心機電進場施作，預計明年底前，先在LB04橫溪到LB06三峽（國家教育研究院）展開先期車輛系統靜動態測試，2025全線測試，年底前報市府初勘、交通部履勘。

市議員卓冠廷說，三鶯線有部分路線緊貼民宅，屢次要求捷運局應採全罩式隔音牆設計，捷運局不願採納，呼籲市府及早檢討改裝全罩式隔音牆，避免二次施工浪費公帑。市議員廖宜琨指出，三鶯線路線有許多轉彎處，預料會產生類似環狀線的軌道摩擦問題，採用加噴潤滑劑等方式無法治本，應興建隔音牆，或補助周邊住戶與學校加裝氣密窗。市議員林金結說，希望工程進度加速，讓三鶯線早日通車，改善三峽地區每逢假日就塞車困境。

李政安回應，三鶯線噪音問題在設計過程已模擬過，敏感路段有設置隔音牆，包括全罩式、半罩式，敏感區也設置可動式道岔、浮動式道床，減少軌道振動頻率，若全線連空曠處都施作全罩式隔音牆，不符成本效益。