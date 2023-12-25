視線不良 北藝2成座位無法賣惹議

台北表演藝術中心明年演藝收入預算估4279萬元，比今年4970萬4千元少約700萬，其中「大劇院」、「球劇場」共約2成觀眾席，因視線不良無法全數售賣導致北藝虧損，成為上周議會教育委員會焦點。議員要求應追究設計廠商責任、提解方避免持續虧損。北藝回應，將研議以公益性質採較便宜票價售位。

北藝於2008年完成先期規畫，並辦理設計監造案國際競圖，其中3個劇場「大劇院」、「球劇場」、「藍盒子」分別有1500席、800席、800席，執行長王孟超說，劇場有很多位置因視線不良無法售位、及2年一次活動「2023 Camping Asia」今年辦完，預估明年收入將少近700萬元。

議員許淑華質疑，北藝是國際標，設計費價格不菲，觀眾席視線不良看起來是設計端有狀況，相關廠商難道不用負責；簡舒培也說，先前廠商才要求市府賠償2.36億工期延宕等費用，但廠商設計規畫不當，市府理應求償；陳賢蔚說，不能賣的座位大約少2成票房收入，造成經營虧損，北藝應提改善作為。

王孟超表示，「大劇院」有1500席座位，原本預估每場可賣到362萬元，扣掉殘障席、工作席、視線不良等約剩1200多席，粗估一場約只能賣到196萬元，可能是當初圖面設計上可行，但實際興建才發現座椅間有高低差，沒有去做改善。

北藝董事長劉若瑀回應，有部分座位視線不良未來可以採更換薄椅背改善，但評估、編列預算等程序最快要4年時間，使用年限最快是5年，評估比較好的做法是否等到使用年限到，再編列大筆預算整體更換。

文化局長蔡詩萍表示，保固期到之前會評估是否更換座椅，但也不是說換就換，還要考量營運狀況，現階段先看有什麼應急方案。文化局表示，當初設計及監造都有按圖規畫，也均符合法規及公共安全，會請北藝提出提升方案，文化局會提供資源及行政協處。

北藝統計，目前大劇院扣除輪椅席、動線不良、視線不佳、遲到保留席等，可銷售座位有1250席到1314席之間；球劇場扣除視線不良、工作席、輪椅席約可販售708席。目前內部會議有提案，針對視線不良位置是否可以公益性質，讓民眾或學生參訪體驗，用比較便宜的票價販售。