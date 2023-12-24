新北耶誕平安夜 百人報佳音
今天就是平安夜，新北歡樂耶誕城今晚舉行「2023新北耶誕平安夜」，由代理市長劉和然率領市府團隊與各區長、教會牧長及教友齊唱新北的聖誕節、平安夜、普世歡騰等組曲，向市民報佳音。劉和然說，市府會持續運用公益力量關懷弱勢，將愛擴及到台灣每個角落。
今日活動從下午的愛心園遊會揭開序幕，現場共有近40個攤位，配合歡樂耶誕城甜點派對的主題，推出白糖粿、鬆餅、棉花糖等多種中西式甜點，還有跳蚤市場及彈珠台，讓一同大小朋友共襄盛舉，攤位盈餘也都將捐作公益。
副市長劉和然表示，為分享耶誕佳節的歡樂與喜悅並傳遞幸福，同時感謝所有為新北共同努力的各界人士，市府每年與新北各教會聯合舉辦耶誕平安晚會，今年邁入第12年，除營造溫馨和諧節慶氣氛，也運用社會公益力量攜手關懷弱勢，讓我們在這個充滿祝福的日子裡，彼此關懷，也將愛擴及到台灣每個角落。
今晚平安晚會由岑永康、張珮珊夫妻搭檔主持，還有參加超級星光大道歌唱比賽出道的林道遠、曾經入圍金曲獎最佳台語女歌手的蔡家蓁、及參加第三屆超級偶像歌唱比賽得到亞軍的楊蒨時等輪番演唱，聽得民眾如癡如醉。
民政局長林耀長說，今年民政局和愛盲基金會合作，現場購買愛心園遊券，並完成指定任務，即可免費領取限量果乾，也吸引許多民眾一起做愛心，市府員工也特別裝扮成耶誕老公公、耶誕女郎及麋鹿，還有桑塔熊、好想兔等穿梭現場發放糖果與民眾互動，散播平安夜喜樂，跟大家一起分享佳節喜悅。
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