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明在台北大巨蛋辦就職周年記者會 蔣萬安最新施政滿意曝光

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明在台北大巨蛋辦就職周年記者會 蔣萬安最新施政滿意曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安。記者侯永全／攝影

台北市長蔣萬安明天將在台北大巨蛋舉辦就職周年記者會，北市研考會今天也發布最新蔣市府施政滿意度民調，蔣萬安滿意度從剛上任、今年1月的39%，上月達60％，本月更達6至6成5，其中交通滿意度明顯提升。「一切已經開始、改變正在開始」，蔣萬安表示，上任滿周年，他將向所有市民表達台北隊會繼續全力以赴打造「永續共融、希望首都」 。

北市府發言人殷瑋表示，市府將繼續全力以赴打造「永續共融 希望首都」 ，其中「永續」面向，市府以「2030年達減碳40%、2050年達零碳排」的具體目標，推動「智慧零碳建築」、「綠運輸低碳交通」與「全循環零廢棄」等一系列政策，近期更確立「體感降溫減碳」、「建築能效降碳」、「密集綠覆固碳」的三大策略，北市府要以增加遮蔭與植樹等具體作為，為台北體感降溫2度Ｃ。

至於「共融」、「希望」面向，除恢復重陽敬老金1500元，也發放「樂齡進修券」，更要協助台灣新創、將台北打造為Founder Friendly City創業家友善城市，其中創業家任意通護照，已受首爾、福岡等國際代表城市市長的肯定與響應；北市府明年將成立的青年局也設有全台獨創的國際發展科 ，支持台北青年更早、更好踏上國際賽道起跑線。

殷瑋表示，台北市身為首都，蔣萬安認為台北是引領基北北桃首都圈協同發展的台北、也是躍上國際綻放光彩的台北，市府持續加速推進北環、南環以及東環段建設，希望能為未來千萬人口的基北北桃首都圈立下比美日本山手線、首爾地鐵環線的首都格局。

蔣萬安 記者會 大巨蛋

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