城林橋替代匝道遭騎士批玩障礙賽 改善完工後車況正常

為舒緩捷運樹林線開工的交通黑暗期，新北於城林橋新闢替代匝道，但道路設計包含直角及大彎道，讓騎士直呼在玩「跑跑卡丁車」障礙賽；民代也說，收到眾多機車族不滿心聲。新北捷運局表示，增加各類標線、牌面及預告號誌已於近期改善完成，目前觀察一周左右，情況都正常。

捷運新北樹林線CQ890區段標將開始溪城路及中華路圍籬施工，為避免施工期間交通黑暗期的不便，新北捷運局新闢「城林橋（往樹林方向）下環漢路替代匝道」，盼紓解城林橋行經溪城路及中華路通往環漢路車流，但月初通車時就引發不少機車族不滿。

機車族反映，「不知道是設計路，還是設計人」，行經此處像在玩「跑跑卡丁車」障礙賽車遊戲，設計上機車被撞機率超高，很可能很快就出車禍。新北市議員江怡臻也說，接獲民眾陳情，因此要求有關局處7日一同現勘，並研議相關改善。

捷運局長李政安表示，確實設計上有個直角彎道，而該路線也要使用約8年；交通局長鍾鳴時也說，新動線確實有些干擾，及大型車違規，但都有在監控。兩人都承諾一定會改善。