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城林橋替代匝道遭騎士批玩障礙賽 改善完工後車況正常

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北捷運局於城林橋新闢替代匝道啟用後遭質疑，號誌及標誌設計不友善機車騎士，新北近期改善號誌及標誌等，一周左右車況均正常。圖／新北捷運局提供
新北捷運局於城林橋新闢替代匝道啟用後遭質疑，號誌及標誌設計不友善機車騎士，新北近期改善號誌及標誌等，一周左右車況均正常。圖／新北捷運局提供

為舒緩捷運樹林線開工的交通黑暗期，新北於城林橋新闢替代匝道，但道路設計包含直角及大彎道，讓騎士直呼在玩「跑跑卡丁車」障礙賽；民代也說，收到眾多機車族不滿心聲。新北捷運局表示，增加各類標線、牌面及預告號誌已於近期改善完成，目前觀察一周左右，情況都正常。

捷運新北樹林線CQ890區段標將開始溪城路及中華路圍籬施工，為避免施工期間交通黑暗期的不便，新北捷運局新闢「城林橋（往樹林方向）下環漢路替代匝道」，盼紓解城林橋行經溪城路及中華路通往環漢路車流，但月初通車時就引發不少機車族不滿。

機車族反映，「不知道是設計路，還是設計人」，行經此處像在玩「跑跑卡丁車」障礙賽車遊戲，設計上機車被撞機率超高，很可能很快就出車禍。新北市議員江怡臻也說，接獲民眾陳情，因此要求有關局處7日一同現勘，並研議相關改善。

捷運局長李政安表示，確實設計上有個直角彎道，而該路線也要使用約8年；交通局長鍾鳴時也說，新動線確實有些干擾，及大型車違規，但都有在監控。兩人都承諾一定會改善。

捷運局回應，現勘邀集交通局、警察局、養工處及板橋區公所等單位共同討論，針對各界建議改善項目，包含城林橋上調整速限由50降至40公里、靠近替代匝道口標線調整成禁止變換車道線（雙白實線），及相關禁行機車、行車導引線、標字標線等重繪作業，均於11日完成。其餘增加標誌牌面及號誌部分也於16日完成；自改善至今約一周左右，交通狀況及車流都正常。

新北捷運局為紓解施工造成的交通黑暗期，新闢「城林橋（往樹林方向）下環漢路替代匝道」，全長260公尺，月初正式啟用。圖／新北捷運局提供
新北捷運局為紓解施工造成的交通黑暗期，新闢「城林橋（往樹林方向）下環漢路替代匝道」，全長260公尺，月初正式啟用。圖／新北捷運局提供
新北捷運局於城林橋新闢替代匝道啟用後遭質疑，號誌及標誌設計不友善機車騎士，新北近期改善號誌及標誌等，一周左右車況均正常。圖／新北捷運局提供
新北捷運局於城林橋新闢替代匝道啟用後遭質疑，號誌及標誌設計不友善機車騎士，新北近期改善號誌及標誌等，一周左右車況均正常。圖／新北捷運局提供
新北捷運局於城林橋新闢替代匝道啟用後遭質疑，號誌及標誌設計不友善機車騎士，新北近期改善完工，一周左右車況均正常。圖／新北捷運局提供
新北捷運局於城林橋新闢替代匝道啟用後遭質疑，號誌及標誌設計不友善機車騎士，新北近期改善完工，一周左右車況均正常。圖／新北捷運局提供

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