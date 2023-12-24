快訊

決戰中台灣…盧秀燕喊：扁貪汙腐敗、小英的人貪汙 給民進黨16年夠了

MLB／洋基搶不到山本關鍵 美媒爆料不想讓身價超過柯爾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北藝劇場近2成觀眾席視線不良無法賣 明年收入估減700萬 文化局促改善

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北表演藝術中心劇場因設計不良，導致座位數不能全數販售，議員質疑，設計廠商應負責，北藝也應提出改善作為。圖／聯合報系資料照
台北表演藝術中心劇場因設計不良，導致座位數不能全數販售，議員質疑，設計廠商應負責，北藝也應提出改善作為。圖／聯合報系資料照

台北表演藝術中心明年度演藝收入預算預估4279萬元，比今年4970萬4000元少約700萬元，其中「大劇院」、「球劇場」觀眾席因視線不良無法全數售賣，數量約2成；北藝虧損成為上周議會教育委員會焦點，議員要求追究設計廠商責任、提出解決辦法，避免持續虧損。文化局要求北藝提出提升方案；北藝說，內部會議研議可否以公益性質，採比較便宜票價。

北藝興建案於2008年完成先期規畫，內容包含設計準則及需求，接續辦理規畫設計監造案國際競圖，其中3個劇場「大劇院」、「球劇場」、「藍盒子」，分別有1500席、800席、800席，但明年預估收入卻比今年少了近700萬。執行長王孟超說，劇場有很多位置視線不良無法售賣及2年一次活動「2023 Camping Asia」今年辦完，預估收入才減少。

議員苗博雅質疑，當初廠商設計上打包票說沒問題，現在出現問題需不需要負責改好，「還是發現有問題就不用打包票了。」董事長劉若瑀回應，未來確實可以更換薄椅背改善，但加上評估、編列預算等程序，最快也要4年時間，使用年限最快是5年，評估是不是待年限到再編列大筆預算更換，是較好做法。

議員許淑華質疑，北藝是國際標，設計費用價格不菲，現階段看起來是設計端有狀況，相關廠商難道不用負責；議員簡舒培也說，先前廠商才要求市府賠償2.36億工期延宕等費用，但廠商設計規畫不當，市府應求償；議員陳賢蔚表示，不能賣的位置大約少了2成票房收入，造成經營上虧損，卻還要擺好幾年才處理，完全不合理，北藝應要另想改善作為。

王孟超表示，以「大劇院」來算1500席座位，原本預估每場可賣到362萬元，扣掉殘障席、工作席、視線不良等大約剩1200多席，粗估一場只能賣到196萬元，可能是當初圖面設計上是可行，實際操作後才發現座椅間有高低差，沒有去做改良。

文化局長蔡詩萍表示，目前就是兩個方案，第一是保固期到前評估是否更換，但也不是說換就換，還要考量營運狀況，現階段先看有什麼應急方案，文化局補充，當初設計及監造都按圖規畫均符合法規及公共安全，會請北藝提出提升方案，文化局會提供資源及行政協處。

北藝補充，目前大劇院扣除輪椅席、動線不良、視線不佳、遲到保留席等可銷售座位有1250席到1314席之間；球劇場扣除視線不良、工作席、輪椅席約可販售708席。目前內部會議有提案，針對視線不良位置是否可做公益性質，讓民眾或學生可以參訪或體驗方式，用比較便宜的票價販售。

劇場 議員

延伸閱讀

就學服役3＋1方案爭議 大學生族群贊成比率最低僅4成

蕭美琴認民進黨不夠好 陳時中：還是做得比其他政黨好

臺史博兒童廳時光車站「小鯨魚的臺灣冒險號」沉浸劇場登場

賴聲川「隱藏的寶藏」揭後台秘密 范瑞君意外躺棺材

相關新聞

北藝劇場近2成觀眾席視線不良無法賣 明年收入估減700萬 文化局促改善

台北表演藝術中心明年度演藝收入預算預估4279萬元，比今年4970萬4000元少約700萬元，其中「大劇院」、「球劇場」...

市大附小110歲校慶 蔣萬安：明年教育預算增加30億

北市立大學附設實驗國民小學昨辦110周年校慶，市長蔣萬安昨出席典禮時說，上任後非常重視教育政策，因此明年度教育預算將增加...

城林橋替代匝道遭騎士批玩障礙賽 改善完工後車況正常

為舒緩捷運樹林線開工的交通黑暗期，新北於城林橋新闢替代匝道，但道路設計包含直角及大彎道，讓騎士直呼在玩「跑跑卡丁車」障礙...

新北十大影視夯點 這地方穩坐第一 麟山鼻沙灘、燦光寮首入榜

新北市積極投入影視文化領域，也透過戲劇行銷城市，吸引許多劇組取景，成功協拍出多部金獎作品。2023年新北十大熱門拍攝景點...

回家的路更亮更安全 北市增添29處行人穿越線照明設備

台北市政府於今年起，推動路口照明改善計畫，除原本103個路口外，今年底前再增加29處行人穿越線的路燈照明，包括辛亥及復興...

2納骨塔是海砂屋？補強慢挨批

台北市立「富德」及「陽明山」兩座納骨塔近12萬個塔位，今年耗資130萬評估耐震，被檢測出多個樓層「氯離子超標」，有海砂屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。