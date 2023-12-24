北藝劇場近2成觀眾席視線不良無法賣 明年收入估減700萬 文化局促改善

台北表演藝術中心明年度演藝收入預算預估4279萬元，比今年4970萬4000元少約700萬元，其中「大劇院」、「球劇場」觀眾席因視線不良無法全數售賣，數量約2成；北藝虧損成為上周議會教育委員會焦點，議員要求追究設計廠商責任、提出解決辦法，避免持續虧損。文化局要求北藝提出提升方案；北藝說，內部會議研議可否以公益性質，採比較便宜票價。

北藝興建案於2008年完成先期規畫，內容包含設計準則及需求，接續辦理規畫設計監造案國際競圖，其中3個劇場「大劇院」、「球劇場」、「藍盒子」，分別有1500席、800席、800席，但明年預估收入卻比今年少了近700萬。執行長王孟超說，劇場有很多位置視線不良無法售賣及2年一次活動「2023 Camping Asia」今年辦完，預估收入才減少。

議員苗博雅質疑，當初廠商設計上打包票說沒問題，現在出現問題需不需要負責改好，「還是發現有問題就不用打包票了。」董事長劉若瑀回應，未來確實可以更換薄椅背改善，但加上評估、編列預算等程序，最快也要4年時間，使用年限最快是5年，評估是不是待年限到再編列大筆預算更換，是較好做法。

議員許淑華質疑，北藝是國際標，設計費用價格不菲，現階段看起來是設計端有狀況，相關廠商難道不用負責；議員簡舒培也說，先前廠商才要求市府賠償2.36億工期延宕等費用，但廠商設計規畫不當，市府應求償；議員陳賢蔚表示，不能賣的位置大約少了2成票房收入，造成經營上虧損，卻還要擺好幾年才處理，完全不合理，北藝應要另想改善作為。

王孟超表示，以「大劇院」來算1500席座位，原本預估每場可賣到362萬元，扣掉殘障席、工作席、視線不良等大約剩1200多席，粗估一場只能賣到196萬元，可能是當初圖面設計上是可行，實際操作後才發現座椅間有高低差，沒有去做改良。

文化局長蔡詩萍表示，目前就是兩個方案，第一是保固期到前評估是否更換，但也不是說換就換，還要考量營運狀況，現階段先看有什麼應急方案，文化局補充，當初設計及監造都按圖規畫均符合法規及公共安全，會請北藝提出提升方案，文化局會提供資源及行政協處。

北藝補充，目前大劇院扣除輪椅席、動線不良、視線不佳、遲到保留席等可銷售座位有1250席到1314席之間；球劇場扣除視線不良、工作席、輪椅席約可販售708席。目前內部會議有提案，針對視線不良位置是否可做公益性質，讓民眾或學生可以參訪或體驗方式，用比較便宜的票價販售。