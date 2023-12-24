新北十大影視夯點 這地方穩坐第一 麟山鼻沙灘、燦光寮首入榜

新北市積極投入影視文化領域，也透過戲劇行銷城市，吸引許多劇組取景，成功協拍出多部金獎作品。2023年新北十大熱門拍攝景點揭曉，其中新北大都會公園再度蟬聯第一名寶座，第二名為坪林廉政研習中心，麟山鼻沙灘、燦光寮則是首次上榜，成為新興熱門場景。

根據新北市協拍中心統計，熱門拍攝景點排名第一的新北大都會公園，其占地廣大，有自然河岸景觀、廣闊綠地及裝置藝術，滿足廣告、MV、電視節目等多元類型拍攝需求，包括知名演員李李仁、鄭元暢、劉品言出演的電視節目「社長之路」、保健食品廣告等作品，過去也有入圍金鐘多項提名的「逆局」造訪拍攝。

隸屬法務部廉政署的「坪林廉政研習中心」是近年刑偵劇取景最愛，位居第二名，國際犯罪醫療劇「化外之醫」、金鐘金馬雙料影帝吳慷仁主演知名作品「模仿犯」，以及金鐘視帝薛仕凌得獎作品「台灣犯罪故事」皆在此取景。坪林廉政研習中心過往曾作為犯人服刑處所，因此保留禁閉室、接見室、牢房等空間，近年刑偵、犯罪類型劇集日增，新北協拍中心擔任居中協調角色，協助劇組順利借用以完成監獄內部特殊場景拍攝。

拿下第三名的「淡水金色水岸」是位於老街後方的河岸景觀，包括林蔭步道、親水河岸等，更是許多國內外遊客喜愛的自行車道，路線平整好騎，沿途欣賞河岸風光，亦能觀賞白鷺鷥與招潮蟹等紅樹林獨特生態，為騎乘體驗加分。改編公視人生劇展的影集「人生清理員」、泰國知名電視節目都曾造訪取景，預計將再次帶起淡水旅遊熱潮。

「板橋市府宿舍」與「435藝文特區」分居第四、五名，連續幾年皆榜上有名，市府宿舍為家景的熱門申借名單，435藝文特區則憑藉建築設計與氛圍，切合時代劇場景需求。前者有2024年將上映的懸疑職人劇「孔雀魚」前往取景；後者有講述客家族群處境、聚焦離鄉打拚遊子的電視電影「唱歌給你聽」申請借用，破億票房電影「刻在你心底的名字」及金馬影后惠英紅得獎作品「血觀音」也曾在「435藝文特區」拍攝取景。

蘊含並記錄台灣深厚歷史底蘊的「紅毛城」則是與「435藝文特區」並列第五名，魏德聖導演最新力作「台灣三部曲」系列動畫電影取景具有歷史意義的紅毛城，講述在大航海時代全體台灣人的共同故事。近年大熱劇「斯卡羅」與「茶金」也曾借用紅毛城東側的前清英國領事官邸作為美國駐廈門領事李仙得的辦公室，以及茶商之女張薏心洽談茶葉生意的場景。

另，三芝「麟山鼻沙灘」與雙溪「燦光寮」為首次入榜場景。麟山鼻沙灘是新北絕美秘境，海天一色的自然美景頗受喜愛，申請拍攝的劇組包括影集「人生清理員」與MV作品等。燦光寮過去是台北通往宜蘭的官道，後往來行人頻繁逐漸形成聚落，現今仍可於古道上看到昔日古厝遺跡，是近年來登山客喜愛森呼吸的寶藏地點，更有國外登山客慕淡蘭古道之名而來。因地處幽靜、視野遼闊，放眼望去山海美景盡收，是新北令人驚豔的獨特大景，劇組慕名借用，像是改編自侯文詠經典小說的影集「人浮於愛」及摘下台北文創劇作獎的電影「深度安靜」等。

新北協拍中心2011年成立以來，致力提供製作公司與劇組更快速的服務，藉由整合各方行政資源、建置景點資料庫、規畫單一窗口受理各類申請案件，讓場景申請與行政協調更為簡便順利，積極助力催生好作品，已累積協拍次數逾6820次。

新聞局長張愛晶說，協拍中心成立目的在於創造友善拍片環境，進而鼓勵國內、外影視團隊前往新北市取景拍攝，讓城市的美麗風光與人文底蘊為引人入勝的故事增色，打響劇作口碑同時提高城市能見度，活絡新北經濟與影視產業發展。新北是友善協拍城市，憑藉專業與熱忱協助製作公司、劇組勘景與拍攝作業，公私協力打造優良影視創作環境，讓優秀影視作品與新北市得天獨厚自然美景與都會城鄉多元風情，透過鏡頭讓全世界看見。