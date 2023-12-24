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回家的路更亮更安全 北市增添29處行人穿越線照明設備

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
市民大道、延吉街口增設路燈，原本行人穿越道照明昏暗，現在變得更加明亮。圖／北市工務局提供
市民大道、延吉街口增設路燈，原本行人穿越道照明昏暗，現在變得更加明亮。圖／北市工務局提供

北市政府於今年起，推動路口照明改善計畫，除原本103個路口外，今年底前再增加29處行人穿越線的路燈照明，包括辛亥及復興南路口、市民大道與延吉街口及介壽國中等昏暗處，能讓車輛注意到是否有人，提升行人安全。

夜間因光線昏暗、視線不佳，駕駛未注意行穿線上是否有行人而發生事故時有所聞。為改善「行人地獄」，北市公園處今年起就把行穿線夜間照明將就既有黃光路燈改白光路燈、加大流明數、新設路燈及調整路燈等方式進行改善。

北市公園處表示，充足的照明可以提升路口能見度，減少交通事故的發生，市府規畫為期5年的「行人安全友善計畫」，公園處配合交通局，針對北市警局建議的20處易肇事路口、34處較暗危險路口、25處醫院及24處學校進行夜間會勘，目前完成103處行穿線照明檢查。

另外，今年前將加強與新增29處路口照明，如辛亥及復興南路口既有黃光燈具更換為白色燈具、民權東路復興北路口、民權東路敦化北路口及石牌國中等7處路口，更換為2萬流明之白光，讓行人通過路口時，更容易被車輛駕駛人看到看到。

不少民眾就反映，近期有發現以往較昏暗的黃光變成白光，路口安全性大幅提升，讓開車騎車辨識行人的距離可以拉更遠。公園處說，未來會積極投入經費並持續檢討成效，依照警局建議改善照明地點、檢討增加照明，配合交通局肇事防治工作小組辦理勘查評估增設路燈需求，盼能改善路口照明。

安裝新照明路燈，辛亥、復興南路口既有黃光燈具更換為白光，提高路口辨識度。圖／北市工務局提供
安裝新照明路燈，辛亥、復興南路口既有黃光燈具更換為白光，提高路口辨識度。圖／北市工務局提供

行人地獄 北市

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