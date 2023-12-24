回家的路更亮更安全 北市增添29處行人穿越線照明設備

台北市政府於今年起，推動路口照明改善計畫，除原本103個路口外，今年底前再增加29處行人穿越線的路燈照明，包括辛亥及復興南路口、市民大道與延吉街口及介壽國中等昏暗處，能讓車輛注意到是否有人，提升行人安全。

夜間因光線昏暗、視線不佳，駕駛未注意行穿線上是否有行人而發生事故時有所聞。為改善「行人地獄」，北市公園處今年起就把行穿線夜間照明將就既有黃光路燈改白光路燈、加大流明數、新設路燈及調整路燈等方式進行改善。

北市公園處表示，充足的照明可以提升路口能見度，減少交通事故的發生，市府規畫為期5年的「行人安全友善計畫」，公園處配合交通局，針對北市警局建議的20處易肇事路口、34處較暗危險路口、25處醫院及24處學校進行夜間會勘，目前完成103處行穿線照明檢查。

另外，今年前將加強與新增29處路口照明，如辛亥及復興南路口既有黃光燈具更換為白色燈具、民權東路復興北路口、民權東路敦化北路口及石牌國中等7處路口，更換為2萬流明之白光，讓行人通過路口時，更容易被車輛駕駛人看到看到。