新北稽查6密室逃脫業者 全數不合格

密室逃脫是時下青年學生的熱門娛樂，新北市消保官在前2個月會同經發、工務及消防局聯合稽查6家業者，發現都沒有完成建築物公安申報，4家業者未完整標示收、退費標準及注意事項，2家業者沒有場地安全標示，全數不合格。

部分遊戲因應情節需要，會設有特殊機關、梯子，或是場地昏暗，恐導致消費者在遊戲時有受傷風險。消保官洪伯瑋表示，已輔導業者加強場地安全標示及警語；另為確保定型化契約條款符合平等互惠原則，也告知業者在粉專或網站上要詳實標明收費、訂金及退費規定。

洪伯瑋表示，依新北市消費場所公共意外責任險投保規則，密室逃脫為類序六場所，6家業者均依規定投保公共意外責任險；公安申報不合格部分，將由工務局依建築法規定辦理。

玩密室逃脫過程若發生火災或是建築物崩塌，恐造成嚴重傷亡。新北市工務局表示，業者使用的建築物用途須符合建築法規定，若用途不一，要依規定變更使用，並依規定定期檢查、申報公共安全，若未依規定申報，依建築法可開罰6至30萬元。洪伯瑋提醒，民眾應先詳閱遊戲注意事項，並確認自身狀況是否適合參與遊戲。