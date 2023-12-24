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鼓勵危老重建 新北明年推便民措施

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北市府2019年起推動都更三箭及多元都更政策，至今核准超過900案。市府持續簡化程序、精簡書件，明年危老重建案再推2項便民措施，一是危老重建計畫核准後展延建造執照申請加倍至360天，二是重建計畫可提前申請補助5萬5千元。

新北市推動多元都更，核准危老重建計531案。目前已核准危老重建有334案取得建照，其中有35件領得使照，其餘施工中或未開工。

城鄉局長黃國峰表示，部分案件未在規定期間申請建照或未申請展延，導致已核准重建計畫失效，重新申請將面臨時程獎勵遞減，損及重建基地所有權人權益。

都更處長林炳勲說，危老條例規定核准計畫後180天應申請建照，地方政府同意可延長180日，市府推出展延措施，明年起新案得於提出重建計畫時一併申請展延；已核准案件可於360天內申請建照，預計22案受惠。另外已核准危老案沒領得使照前，都可申請製作重建計畫，每案補助5萬5千元。

都更 人權

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