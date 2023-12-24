不耐風、竄根 7類樹列入北市黑名單

鑑於近年路樹倒令造成公安意外，台北市公園處把7大類的樹木列為不再種植的黑名單；台中市建設局也宣布，黑板樹、掌葉蘋婆等路樹也不再種植，部分樹木也規畫移除。

北市公園處表示，包含榕樹、橡膠樹、菩提樹、黑板樹、盾柱木、木棉、刺桐類等7種行道樹，分別因淺根不耐強風、容易竄根、堵塞排水，或造成人行道地磚隆起、影響行人通行，容易落果造成地面髒汙、樹型生長較易歪斜等，日後不再選為行道樹的樹種。

公園處以菩提樹、盾柱木為例，都是屬於淺根性樹種，遇到強風就容易倒伏，也恐造成公安風險。因此，這7大樹種缺株補植時，會改用其他原生的優良樹種替換。

樹保團體認為，樹穴的面積攸關樹木生長空間及安全性，建議市府考量樹種之餘，也要重視植樹的樹穴空間，否則等樹長成大樹，樹穴不足就會出問題，不是撐裂路面造成隆起，就是容易頭重腳輕倒伏。

公園處指出，目前的樹木種植規範，要求樹穴淨面積要達1.5平方公尺，對土壤質地要求是砂質壤土或壤土，裡頭也不能有粒徑大於3公分石塊等，確保樹木種植品質。

台中市建設局長陳大田說，行道樹應適地適種，部分樹種因為公安問題或民怨，列入黑名單中，如黑板樹容易浮根、破壞人行道，小葉欖仁也有類似問題，加上枝幹輪生受風面大，颱風時易折斷枝幹，冬春轉換細葉脫落難清掃。

另如掌葉蘋婆因氣味不佳，常惹民怨，果實脫落容易造成車輛打滑；大王椰子類的樹種，巨大的葉片或果實脫落後，容易造成下方的人或車輛損傷，也不會再種植。建設局盤點適合種植的樹種，包含黃連木、台灣欒樹、台灣欒樹、九芎、小花紫薇等，受風力強，又會開花、葉片變色，能美化景觀。

陳大田說，不適當的行道樹種將逐步移除，以黑板樹為例，全台中市共有1.8萬多株，從2019年迄今，已移除5千多株，像中央分隔島或人行道、住家前方的黑板樹，就規畫移除。