高風險路樹 北市明年起率先移除

「路樹殺人」風險逐年升高，台北市工務局公園處表示，明年起將率先移除高風險、樹幹空洞腐朽率達50%以上的路樹，降低用路人風險，若是法定受保護樹有高風險，則送請文化局依程序討論，更嚴謹處理。

公園處副處長吳健羣說，目前台北市已率全國之先，評估行道路的健康與對用路人的風險，將參考日本的作法，把路樹風險大約分為A、B、 C三個等級，原則上列為C級的高風險路樹，明年起將優先列為移除對象。

吳健羣解釋，高風險路樹大致分為兩種，一是從外觀就能清楚判斷，例如樹幹有大型的開放性洞穴或裂縫，以簡易的探測儀器即可測出中空程度嚴重；二是用非破壞性的應力波探測儀檢測樹幹的中空腐朽程度，近期林業署舉辦「台日樹木風險管理研討會」，邀請日本樹木醫前來指導儀器操作要領，若民眾有疑慮，將邀兩名樹木專家會勘，並進一步使用其他儀器檢測，盡量減少誤判。

吳健羣表示，市府理解民眾對老樹的情感，但老樹若病到有危害公共安全的風險，不能坐視不管。因此單棵有傾倒風險的路樹，會先張貼移除樹木公告，並知會里長，讓地方鄰里民眾知道，若民眾有不同意見，可透過1999反映；若同時有多棵高風險路樹要移除，公園處會開說明會，讓民眾了解移除原因。

至於對車輛較無影響的公園樹木和受保護樹，吳健羣說，會先以緩解、改善的作法為主，例如用支撐或修剪改善樹木頭重腳輕、重心偏移現象，或改善棲地環境，讓根系的抓地力更好，兼顧延長樹木壽命和公共安全。

此外，公園處委外巡查路樹的人力，明年也會增加8人，並要求委外巡檢的廠商，派遣人力要有樹木相關專業資歷及證照，並有2年以上從業經歷，提升委外巡檢品質。

至於私人土地上的樹木常遮蔽用路人視線，公園處表示，巡查路樹時會一併通報，促請地主做必要的修剪。