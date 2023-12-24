5.5億？4.6億？監錄傳輸費預算遭擱置

台北市警局監錄系統專用傳輸網路服務費預算共5.5億元，卻發現原簽約比公告一般費率的價格貴9000萬元，盼減至4.6億元，警政衛生委員會決議暫擱至臨時會討論，要求市警局會同法務局、資訊局明年1月10日前，與網路廠商討論出結果。

北市府網路服務由網路廠商台灣智慧光網提供，警局上半年編列明年度預算時，台智網尚未報價且未與市府開費率審核會議，警局僅能以今年價格5.5億元編定，直至8月台智網報價，警局依今年市府核定公告政府網際服務網發現，同樣網速費率，一般約比專約價低，只須4.6億元。

礙於該筆預算已送議會，警局以撙節為由，盼警政衛生委員會可將金額降至4.6億元，期間4度與台智網協商未果。

法務局長連堂凱說，合約子約第14條第1款載明，機關於必要時，得於協議書所約定範圍，通知廠商變更契約，每年議約有此法律依據；雙方變更前沒共識，會交由法律仲裁機制，不影響服務品質。

資訊局長趙式隆說，傳輸費率對應相對服務，仍回歸警局實際需求，若高於公定價，要放在議約討論。副秘書長張溫德強調，依法契約架構下，市府協助警局爭取議約，原則是當用則用、當省則省，在所需範圍爭取一樣服務品質。

民眾黨張志豪質疑，換新傳輸費率是否影響治安等層面，警局應講清楚，直言撙節預算是每位議員責任，但警局不可讓議員背書。國民黨議員應曉薇同意節省預算，但也憂心，警局與廠商談判失敗，又要回復成5.5億元？

民進黨議員王世堅認為，如果今年不議，往後更不可能也無法議約，該問題已困擾警局多年，希望警局尋求資訊局、法務局與府方協助。

警局指出，將依議會決議，發函邀台智網公司，會同市府資訊局及法務局開會議定契約。