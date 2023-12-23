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板橋湳仔溝改善16年 臭水溝變身生態廊道

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
板橋區湳仔溝現在被譽為新北市的生態廊道圖／新北市水利局提供
板橋區湳仔溝現在被譽為新北市的生態廊道圖／新北市水利局提供

湳仔溝是淡水河水系的河溝，位於台灣新北市板橋區。早期作為灌溉、航運之用，後因為污水幹管仍未佈建完成，大量民生汙水流到湳仔溝造成髒臭不堪，經市府多年整頓回復自然生態，水利局於今舉辦湳仔溝生態教育廊道活動，藉由懸掛於津渡橋上的14面展板，展示湳仔溝的蛻變及生物的多樣性。

板橋湳仔溝在舊時可作為灌溉、航運之用，可運送稻米或茶葉、樟腦，再經大漢溪轉運至淡水河沿岸。後來因泥沙淤積、河道改變逐漸喪失功能。後因汙水幹管未佈建完成使大量民生污水自大安圳支線流到湳仔溝，造成湳仔溝的水髒臭不堪。

新北市水利局自2007年起透過汙水截流系統、設置礫間處理設施、施作子溝等相關工程改善湳仔溝環境。並更進一步採用汙水專管處理、加速汙水接管、生態工法及渠道綠美化等手段，提升生物多樣性，湳仔溝目前觀察到的生物種類已達164種。

新北市水利局於今舉辦湳仔溝生態教育廊道活動，藉由懸掛於津渡橋上的14面展板，展示湳仔溝的蛻變及生物的多樣性，讓民眾了解湳仔溝不僅有防洪排水功能，更化身具有教育功能的生態廊道，吸引了市民一同探索新湳仔溝內的都會精靈。

新北市水利局局長宋德仁表示，湳仔溝打造成具豐富生物的生態廊道，包括了鳥類、蝴蝶、蜻蜓、兩棲類、魚類和爬蟲類等，目前隨著冬候鳥的到來，整個湳仔溝更顯得熱鬧非凡，大白鷺、蒼鷺、磯鷸、花嘴鴨、小水鴨、白鶺鴒、黃鶺鴒、灰鶺鴒、東方環頸鴴及紅尾伯勞等都會精靈一一現蹤。

新北市水利局於今日舉辦湳仔溝生態教育廊道活動。圖／新北市水利局提供
新北市水利局於今日舉辦湳仔溝生態教育廊道活動。圖／新北市水利局提供
湳仔溝溪生態出現金斑蝶吸花蜜。圖／新北市水利局提供
湳仔溝溪生態出現金斑蝶吸花蜜。圖／新北市水利局提供
湳仔溝隨著冬候鳥到來，大白鷺、蒼鷺、磯鷸、花嘴鴨、小水鴨、白鶺鴒、黃鶺鴒、灰鶺鴒、東方環頸鴴及紅尾伯勞等皆現蹤。圖為小環頸鴴。圖／新北市水利局提供
湳仔溝隨著冬候鳥到來，大白鷺、蒼鷺、磯鷸、花嘴鴨、小水鴨、白鶺鴒、黃鶺鴒、灰鶺鴒、東方環頸鴴及紅尾伯勞等皆現蹤。圖為小環頸鴴。圖／新北市水利局提供

水利局 淡水河

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