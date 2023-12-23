北市警局欲撙節近億元預算 監視器網路傳輸費案暫擱置

台北市警局監錄系統專用傳輸網路服務費預算共5.5億元，卻發現原簽約比公告一般費率的價格貴9000萬元，主動調整減至4.6億元，警政衛生委員會決議暫擱，延至臨時會討論，提供議約時間，要求市警局會同法務局、資訊局，明年1月10日前與網路廠商討論出結果。

台北市政府網路服務由網路廠商台灣智慧光網提供，前市長郝龍斌任內簽訂台北市光纖網路委外建設暨營運案」，25年合約至2036年12月30日，各局處可依業務需要，使用台智網一般約或依需求另立專約。警局考量各項設備所需網速不同，2017年1月與台智網簽訂錄影監視系統專用傳輸網路服務費的專約。

據悉，警局上半年編列明年度預算時，台智網尚未報價且未與市府召開費率審核會議，警局僅能以2023年價格5.5億元編定。直至8月台智網報價，警局依今年市府核定公告政府網際服務網發現，同樣網速費率，一般約比專約價低，只須4.6億元。

礙於該筆預算已送議會，警局以撙節為由，盼警政衛生委員會可將金額降至4.6億元，期間4度與台智網協商未果。委員會審議該筆預算時，法務局長連堂凱說，合約子約第14條第1款載明，機關於必要時，得於協議書所約定範圍，通知廠商變更契約，每年議約有此法律依據；雙方變更前沒共識，會交由法律仲裁機制，不影響服務品質。

資訊局長趙式隆說，傳輸費率對應相對服務，仍回歸警局實際需求，若高於公定價，要放在議約討論。副秘書長張溫德強調，依法契約架構下，市府協助警局爭取議約，原則是當用則用、當省則省，在所需範圍爭取一樣服務品質。

民眾黨張志豪質疑，換新傳輸費率是否影響治安等層面，警局應講清楚，直言撙節預算是每位議員責任，但警局不可讓議員背書。也憂是否單方面就可議約，後續若有訴訟問題，不只增預算，屆時傳輸品質還能維持？國民黨應曉薇同意節省預算，憂委員會若通過4.6億元預算，警局與廠商談判失敗，又要回復成5.5億元？

民進黨王世堅認為，如果今年不議，往後更不可能也無法議約，直言該問題已困擾警局多年，希望警局尋求資訊局、法務局與府方協助。林世宗建議12月底前，由資訊局協助警局與廠商討論，再向委員會報告過程。

委員會第一召集人、國民黨議員李傅中武決議，該筆預算暫擱議會臨時會，要求警局協同法務局、資訊局明年1月10日前與廠商協商，無論結果成不成，都要公開透明做成會議紀錄。警察局說，將發函邀集廠商台智網，並會同市府資訊局及法務局召開會議，議定2024年CCTV傳輸網路契約。