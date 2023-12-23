蔣萬安就職一周年「禮包」曝光 限量10名

台北市長蔣萬安就職1年將至，下周一將在台北大巨蛋舉行就職記者會，除了記者會，蔣萬安市長臉書今天也公布舉辦抽獎活動，獎品是10分「大禮包」，活動方式是追蹤「 蔣萬安 」、「Humans of Taipei 我是台北人」粉絲專頁，以及在蔣萬安臉書的貼文留言處上傳心目中「台北最美的角落」照片及說明。

就職周年禮包內有台北市大巨蛋首發紀念悠遊卡、工務局好運小金剷、一周年購物袋、產發局輔導商家熱紅酒調理包、一周年紀念摺書燈、台北市立動物園黑白熊雙層玻璃杯，活動期間即日起至12月26日23:59。

蔣萬安今在臉書全文：

也許是等待32年正式啟用的 #臺北大巨蛋；

也許是隱藏在繁華市井中幽靜的 #糶米古道；

也許是獲選為全球最酷的40個街區的 #中山區；

也許是為守護行人安全而抹上的 #彩色標記行穿線；

也許是小孩、毛孩盡情放電的 #共融式公園、#狗公園 ...

在留言處附上照片與說明，和我分享你心目中 #臺北最美的角落，就有機會抽到 #就職週年禮包，共抽出 #10名。我也想和你一起欣賞你眼中臺北的美，可以的話，也跟我說說你在這裡發生的有趣故事。