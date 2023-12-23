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板橋湳仔溝辦生態教育活動 逢冬賞多種候鳥好時機

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市政府水利局今天在板橋湳仔溝舉辦生態教育廊道活動，展示湳仔溝的蛻變及生物的多樣性。圖／新北市政府水利局提供
新北市政府水利局今天在板橋湳仔溝舉辦生態教育廊道活動，展示湳仔溝的蛻變及生物的多樣性。圖／新北市政府水利局提供

位於新北板橋的湳仔溝過去是新北「四大黑龍江」之一，透過工程改善後，近年逐漸回復生機，新北市政府水利局今於該河域舉辦生態教育廊道活動，藉由懸掛於津渡橋上的14面展板，展示湳仔溝的蛻變及生物的多樣性，教育孩童湳仔溝除防洪排水外，也是條具有豐富物種的生態廊道。

水利局長宋德仁表示，湳仔溝自2007年起，透過汙水截流、礫間處理、施作子溝等工程，成功改善環境。並更進一步採用汙水專管處理、加速汙水接管、生態工法及渠道綠美化等手段，有效減少汙染，該河域目前觀察到的生物種類已達164種。

台北市野鳥學會理事長李昭賢說，2021年起與新北水利局合作，強化了對湳仔溝生態環境變化的監測，更明確的紀錄到生物多樣性的成長，並將觀察到的多樣生物資料整合到生態教育展板中，為民眾提供豐富的生態資訊，讓民眾除散心也能學習環境教育。

參與活動導覽的民眾李先生分享，之前都不知道，原來湳仔溝已經變的這麼漂亮，完全感覺不到髒臭，而且透過老師的導覽，看到了白鷺鷥、白鶺鴒、東方環頸鴴及紅尾伯勞，真的感到驚奇。

水利局說，湳仔溝現已成生態廊道，包括鳥類、蝴蝶、蜻蜓、兩棲類、魚類和爬蟲類等，目前隨著冬候鳥到來，大白鷺、蒼鷺、磯鷸、花嘴鴨、小水鴨、白鶺鴒、黃鶺鴒、灰鶺鴒、東方環頸鴴及紅尾伯勞等更陸續現蹤。

新北水利局今於板橋湳仔溝舉辦生態教育廊道活動，藉由懸掛於津渡橋上的14面展板，展示湳仔溝的蛻變及生物的多樣性。圖／新北市政府水利局提供
新北水利局今於板橋湳仔溝舉辦生態教育廊道活動，藉由懸掛於津渡橋上的14面展板，展示湳仔溝的蛻變及生物的多樣性。圖／新北市政府水利局提供
新北水利局今於板橋湳仔溝舉辦生態教育廊道活動，吸引眾多民眾參與，一覽生態物種。圖／新北市政府水利局提供
新北水利局今於板橋湳仔溝舉辦生態教育廊道活動，吸引眾多民眾參與，一覽生態物種。圖／新北市政府水利局提供

湳仔溝現已成生態廊道，包括鳥類、蝴蝶、蜻蜓、兩棲類、魚類和爬蟲類等。圖為磯鷸在溪石上小憩。圖／新北市政府水利局提供
湳仔溝現已成生態廊道，包括鳥類、蝴蝶、蜻蜓、兩棲類、魚類和爬蟲類等。圖為磯鷸在溪石上小憩。圖／新北市政府水利局提供
新北市政府水利局今天在板橋湳仔溝舉辦生態教育廊道活動，台北市野鳥學會理事長李昭賢向大家分享該河域蛻變。圖／新北市政府水利局提供
新北市政府水利局今天在板橋湳仔溝舉辦生態教育廊道活動，台北市野鳥學會理事長李昭賢向大家分享該河域蛻變。圖／新北市政府水利局提供

水利局 德仁

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