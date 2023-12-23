聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋湳仔溝辦生態教育活動 逢冬賞多種候鳥好時機
位於新北板橋的湳仔溝過去是新北「四大黑龍江」之一，透過工程改善後，近年逐漸回復生機，新北市政府水利局今於該河域舉辦生態教育廊道活動，藉由懸掛於津渡橋上的14面展板，展示湳仔溝的蛻變及生物的多樣性，教育孩童湳仔溝除防洪排水外，也是條具有豐富物種的生態廊道。
水利局長宋德仁表示，湳仔溝自2007年起，透過汙水截流、礫間處理、施作子溝等工程，成功改善環境。並更進一步採用汙水專管處理、加速汙水接管、生態工法及渠道綠美化等手段，有效減少汙染，該河域目前觀察到的生物種類已達164種。
台北市野鳥學會理事長李昭賢說，2021年起與新北水利局合作，強化了對湳仔溝生態環境變化的監測，更明確的紀錄到生物多樣性的成長，並將觀察到的多樣生物資料整合到生態教育展板中，為民眾提供豐富的生態資訊，讓民眾除散心也能學習環境教育。
參與活動導覽的民眾李先生分享，之前都不知道，原來湳仔溝已經變的這麼漂亮，完全感覺不到髒臭，而且透過老師的導覽，看到了白鷺鷥、白鶺鴒、東方環頸鴴及紅尾伯勞，真的感到驚奇。
水利局說，湳仔溝現已成生態廊道，包括鳥類、蝴蝶、蜻蜓、兩棲類、魚類和爬蟲類等，目前隨著冬候鳥到來，大白鷺、蒼鷺、磯鷸、花嘴鴨、小水鴨、白鶺鴒、黃鶺鴒、灰鶺鴒、東方環頸鴴及紅尾伯勞等更陸續現蹤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言