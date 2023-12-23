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表揚聽障網球好手林家文等38人 黃偉哲：盼給更多支持

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲頒獎給資深身心障礙服務人員陳美琪。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲頒獎給資深身心障礙服務人員陳美琪。圖／台南市政府提供

台南市社會局今天舉辦2023年台南市身心障礙者及服務人員表揚活動，由市長黃偉哲頒獎給38位推薦代表，肯定優良身心障礙者及照顧者和優秀的身心障礙服務人員，表彰其生命故事所帶來觸動人心的良善力量及長期在身心障礙領域耕耘之貢獻與努力，

今年獲頒傑出身心障礙人士的林家文為聽覺障礙者，現為國際網球好手，榮獲多面奧運獎牌為國家及自己爭取榮耀；另一位傑出身心障礙人士為心智障礙者連振宇，擔任易讀審查小組審查員，也為台南市身心障礙者權益保障推動小組之委員，透過自我倡議持續讓服務使用者的聲音被大家所聽見；長期貼身照顧親屬的優良心障礙者照顧者吳素媛，為心智併視覺障礙多重障別的兒子探索及嘗試各種照顧及相處模式，也在照顧的過程中看見兒子的獨特性特質及生活中的進步。

另在身心障礙服務裡的專業人員中，來自德蘭啟智中心的王淑英督導深耕身心障礙福利服務超過30年，致力於提攜後進培養更多專業人才投入身心障礙領域；友善房東邱秋東則提供自有房舍出租供社福團體辦理身心障礙者社區式服務，與服務對象及家屬互動友善，也讓同棟的他層住戶對身障團體有更多的瞭解及良性接受度。

黃偉哲表示，目前台南市身心障礙人口約9萬名，期許透過表揚活動肯定及激勵身心障礙者及服務人員，也藉此讓民眾了解並肯定身心障礙照顧服務專業，鼓勵更多人才投入身心障礙福利服務。市府未來將持續透過多元服務，讓有需求的民眾都能得到支持協助，建構完善的照顧服務網並提升身心障礙者社會參與的機會。

這次表揚獎項分為本身為身心障礙者並有足堪表揚事蹟「傑出身心障礙人士」共2位、盡心照顧關懷身心障礙者的「優良身心障礙者照顧者」共4位、在身心障礙服務領域上有優良事蹟「績優身心障礙服務人員」21位、於身心障礙領域奉獻服務超過10年的「資深身心障礙服務人員」8位、提供自有房舍出租給社福團體辦理身心障礙者社區式服務的「友善房東」3位等5個獎項，共38人獲獎。

市長黃偉哲頒獎給傑出身心障礙人士連振宇（左）及林家文（右二）。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲頒獎給傑出身心障礙人士連振宇（左）及林家文（右二）。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲和得獎者合照。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲和得獎者合照。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲頒獎給優良身心障礙者照顧者黃舒寧。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲頒獎給優良身心障礙者照顧者黃舒寧。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲

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