北市2座納骨塔竟是海砂屋 議員批市府鴕鳥心態、裝沒事

台北市立「富德」及「陽明山」兩座納骨塔，今年花費130萬執行耐震評估，5月時被檢測出多個樓層「氯離子超標」亦即為有海砂屋的狀況，議員審預算時卻發現北市殯葬處慢半拍，未即時編列預算進行補強，未來一旦發生憾事不堪設想，批評市府鴕鳥心態、裝沒事。北市殯葬處表示，明年將編列預算，盡快補強建築物。

市議員林延鳳說，富德靈骨樓、陽明山靈骨塔的屋齡分別為36年和42年，現況皆有局部裂縫、滲漏水與壁癌問題，由桃園市土木技師公會做評估報告，結果陽明山靈骨塔每一層樓的採樣都有氯離子含量超標情形，其中5樓的採樣最嚴重，超標16.2倍，頂樓混凝土也有碳化超標跡象，恐造成鋼筋鏽蝕。

另外，富德靈骨樓的所有樓層採樣，也都有氯離子含量超標，而全棟5層樓建築當中，共有3層樓混凝土碳化超標，頂樓碳化的情形，有採樣點超過標準值一半，林延鳳批評殯葬處仍置若罔聞、裝沒事；且台灣處地震好發期，陽明山靈骨塔的位置鄰近大屯火山群，本月還因火山活動造成極淺層地震，如何令亡者家屬安心？

林延鳳說，可以理解靈骨塔若重建，所費不貲，且若採中繼方案或請家屬暫時領回，都將成為行政單位燙手山芋，但5月初評估報告就出爐，殯葬處明知此結果，卻未在隔月提交預算時向市府爭取修繕補強經費，納入隔年總預算或第二次追加預算，僅編列修理櫃子和緊急維護用途，但「房子都倒了，修理櫃子有何用？」

目前「富德」及「陽明山」兩座納骨塔雖然經評估無需重建，但仍被評估須作耐震補強，專家在報告中聲明建築物結構體修復與耐震補強後，無法致使混凝土中氯離子含量降低，補強後應繼續追蹤觀察、避免水氣激發路離子與鋼筋產生鏽蝕反應。

殯葬處表示，為確保兩建物整體安全，都會定期巡檢納骨塔梁柱、壁面是否有龜裂情形，及屋頂是否有積水、落水孔是否堵塞現象，並立即妥善處理，其中富徳靈骨樓今年針對屋頂積水部分，進行防水層破損部分做局部防水油漆補漏工程及立柱有裂縫部分，立即填補，以避免水氣入侵；陽明山靈骨塔也在今年編列陽明山靈骨塔露台及屋簷下方RC結構板底工程進行局部補強。

殯葬處也表示，每年都編列約1800萬汰換新型櫃位，新型櫃位除了有地面基礎結構外，亦加固於上方天花板，上下都有鋼索結構可以削減地震的衝擊力，針對結構補強部分，明年會積極爭取編列預算，盡快進行建築物補強。