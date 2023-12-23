板橋老舊水管爆裂 近2萬戶停水

新北板橋區南雅南路昨晨發生老舊水管爆裂，水淹腳踝近50公尺長，交通打結，22個里停水預計到今天上午，影響戶數將近2萬戶、約7萬人。

水利局表示，該處預計明年4月施工汰管，新北大口徑老舊管線約71公里，目前已汰換約12.3公里。

昨清晨5點多民眾報案，南雅南路55號前自來水管線破裂，路面狂冒水，整條路均水淹腳踝，現場店家無奈地邊用畚箕舀水、邊說「怎麼還沒好」；該處路幅小、車流量大，造成交通大打結，單線雙向通行，即使現場有交警維持交管，行經的駕駛仍埋怨不已。

新北災害應變中心立即到場成立指揮所，副市長朱惕之、水利局、板橋區公所等單位進駐，估計影響路面範圍長約50公尺、寬約4公尺。台水公司人員表示，現場管線管徑為1100mm自來水管，受影響店家約11戶，已用沙包防止水滲入，將11處制水閥關閉後開挖搶修。

市議員黃淑君說，現場多位里長反映，該處水管老舊，已經多次向台水及市府反映都未果，希望能好好從根本解決問題。

台水公司表示，昨已畫設停水公告，包括光榮、光華、國光、建國、挹秀、新興、民安、民權、流芳、港德、湳興、漢生、留侯、社後、自強、自立、華東、華興、赤松、香社、香雅、黃石共22里，將停水至今天上午10點，影響1萬8347戶。

水利局表示，目前水公司預計明中午前完成管線修復作業，因路面底下管線複雜，需依現場實際開挖情形滾動檢討。

該處2019年也曾爆管，此處地下管線複雜，且位於交通要道，先前汰換工程一直流標，直到今年7月決標，目前正設計中，後續水公司會提供相關申請，預計明年4月施工。將持續督促水公司汰換新北舊管，每季說明情況，並加強水壓監測、巡檢等。