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中和和平街黃昏市場 改建重開幕

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
中和和平街市場改建，入口融入元寶及烘爐地等在地元素。記者江婉儀／攝影
中和和平街市場改建，入口融入元寶及烘爐地等在地元素。記者江婉儀／攝影

新北市中和和平街黃昏市場從2009年起營運，共114個攤商，原有天花板漏水、燈光不足、結構安全問題。新北市場處投入2300萬經費，今年9月改建，加入中和特色「烘爐地」與「元寶」元素，昨天重新開幕。

市場處表示，目前全市改建中的市場有8處，包含新莊興化市場、永和新生市場、金山第一市場、新莊第一市場、淡水竹圍市場、汐止中正市場；瑞芳美食廣場預計明年1月初完工，板橋黃石市場明也會年完工。

和平街黃昏市場鄰近捷運南勢角站、景安站和興南夜市，交通便利，是民眾下班後採買點，市府2009年起委外經營，但市場是鐵皮屋，屋頂每到雨天都會漏水，加上照明不足，也有結構安全問題，今年9月25日啟動改建工程，是市場處在新北改建的第11個市場。

市場處表示，除了改善市場照明與攤位招牌等硬體設施，也強化天花板及建物結構，提供民眾舒適便利的採買環境。

另外，入口融合中和特色「烘爐地」與「元寶」元素，相互堆疊形成別具特色的意象，在視覺上提高延伸性，同時將天花板美化、加入燈光照明，營造視覺上的漸層感，為黃昏市場意象添加更多溫暖親人的氛圍。

市場攤商「周記鵝肉安」周老闆說，市場環境原本沒有很好，但經過幾個月改造，變得明亮有朝氣，改造後吸引更多民眾採買，增加生意買氣，很有感。

天花板 黃昏市場

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