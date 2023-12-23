依風險與工作量 一線勞檢員擬加薪 最高5千元

近5年來，台北每年勞檢員流動率高達10%以上，今年15人轉職更達18.75%，顯見留才不易，副市長林奕華前天參加行政院會，代表台北市政府提案，希望能盡速核定勞檢員執行風險工作費，以調升待遇留才，中央承諾將第一線檢查員風險與工作量分為三級，分別月支領5000、3500及2500元，願意在農曆年前完成行政作業。

林奕華昨說，原本北市建議方案希望爭取更高，但因為中央核定必須全國一致，所以修正為建議參考社會工作人員執行風險工作費支給表，將第一線檢查員風險與工作量分為三級，在台北、桃園、新北三位副市長接續發言完畢後，感謝行政院長陳建仁和行政院人事行政總處人事長蘇俊榮正面回應。

林奕華指出，勞動檢查員嚴重流失問題，已造成公安危機，勞檢員流動率高，除人力不足問題，最主要是培養一位成熟的勞檢員需要3年經驗的累積，才有辦法在短時間判斷並執行公權力。

她歸納離職有4原因，一是勞檢職務具複雜度及特殊性；二是職責繁重壓力大，每月勞檢員要負責檢查約270場，如果發生重大公安或媒體關注，更是無論何時均須立即到場。第三，受檢場所具高危險性，工安現場常有倒塌、中毒、缺氧、爆炸等高度風險；第四，薪資待遇與民間頗有落差，再加上台北市物價較高，更降低勞檢員留任意願。

林奕華表示，因勞檢員職缺長期無法補實，再加上人員流動率高導致人才斷層，嚴重影響減災業務推動，所以北市勞檢處已多次向中央反映，今年也透過全國職業安全衛生及勞動檢查業務工作會報提出。