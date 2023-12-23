友善行人 蔣萬安宣布明年是交通安全年

洗刷行人地獄汙名，台北市長蔣萬安昨宣布明年是「交通安全年」，交通局、工務局、警察局是「交通安全3支箭」，推動改善路口、行穿線上彩色標記、增設庇護島等，也計畫人行道電桿全落地或遷移。

北市府今年5月成立專案小組，擬定5年交通改善計畫，蔣萬安昨到景美地區視察路口行人安全改善工程，宣布計畫期程縮短為3年。他從溪口國小前開始視察行人安全，一路走到文山二分局，檢視各路口改善工程，包括行穿線的退縮，以及行人專用時相的早開等。

交通局也增設學校周邊行穿線和黃色標誌，蔣萬安說，在新加坡看到，明亮對比度增加11%，駕駛在陰雨天，遠處就可看到行穿線；明年會改善國小周邊號誌，行穿線周邊加上彩色標記。

景美地區里長反映，人行道有不少電線桿，行人通行不便。蔣萬安說，已跟台電協調讓電桿全面落地，讓人行道維持至少1.2公尺寬，包括北市府維管的路燈號誌桿，都會要求落地或遷移。

蔣萬安說，北市幾個重要路口已改善，今年1月分到11月行人死傷數減少30%，且在今年11月民意調查，有80.4%的受訪者對車輛行經路口停讓行人情況感到滿意，高達88%民眾有感車輛停讓行人比以前進步。

市議員李明賢指出，重視交通安全不能只有口號，須從交通3D工程、教育、執法推動，並加強數據管理，落實「行人零死亡」終極目標。議員趙怡翔也說，透過3D來改善交通，不但是國際都市的潮流，更是台北當務之急。