陽明山保變住6-6 須重辦環評

陽明山保護區變更住宅區（保變住）6-6案光是環評程序就走超過20年，開發商遲遲未能開發，北市府2020年決議重辦環評，開發商提訴願被駁回，再提行政訴訟聲請法院撤銷決議，台北高等行政法院前天判北市府勝訴，可上訴。環團昨肯定法院判決，也盼市府通盤檢討保變住、恢復保護區，做好典範，避掉人禍。

北市早年發展快速，人口成長伴隨住宅需求增加，1979年都市計畫通盤檢討，將陽明重山在內的25處保護區變更為住宅區。

陽明山6個保變住案第一個走開發程序的是住6-6，位在陽明山菁山路南側（原美軍電台附近），北市環評委員會2020年10月決議，要求開發商重辦環評；開發商提訴願被駁回，去年再提行政訴訟，要求法院撤銷北市府決議，前天被駁回。

北市環保局綜合企劃科長洪明宏說，依第230次審查決議辦理，開發商主張以環差變更即代表通過環評變更，就能繼續施作汙水管線，完成重劃工程繼續開發，不接受重辦環評決議。市府勝訴，代表法院贊同環保局先前的環評審查結論並無違失，若要繼續開發，開發商須就申請變更部分重辦環評。

草山生態文史聯盟理事長文海珍說，陽明山若逢大雨，山坡地不少處崩塌，土地脆弱不適合開發，市府只是北市人口增加，將保護區變住宅區。草盟2001年即開始關注保變住6-6開發案，此案涉及汙水下水道、挖填土方、聯外排水等重重問題。

文海珍說，山坡地坡度逾30%不能開發，陽明山保變住過半數坡度超過30%，即使保變住6-6僅36%，當地19筆土地也應百分百無法開發；陽明山若被大規模開發，未來恐發生土石流，故宮博物院將首當其衝，北市府應通盤檢討恢復成保護區。

草盟肯定法院這次判決，文海珍說，草盟最大訴求是山坡地不要大規模開發，如今保變住6-5向市府掛號籌組重畫會，今年已經通過，也擔憂未來會是另一個保變住6-6。預計下周一上午10點在北市府門口開記者會，訴求北市府嚴格把關山坡地不要被開發。