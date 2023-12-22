快來！膠帶藝術浪潮展 過節聽音樂會還能看免費電影

桃園中壢中原文創園區自文創博覽會正式開園後，再推出「一起吶喊吧！我們的青春！」系列活動，今起至明年3月3日止，以2檔潮流藝術展覽Tape Art Wave 膠帶藝術浪潮、及克卜勒Kepler丁原生創作展、3大主題活動、6場主題音樂派對、8部追夢青春影展及周邊文創市集、表演活動等，只要150元就能看展。

桃園市府事長蘇俊賓今出席表示，台灣做得好且令人有印象的文創園區不多，同時經營與藝術推廣要做得好，需要一群有熱血的傻子，市府非常願意當這些人最堅定的同伴，一起扎根耕耘。希望10年後回顧時，現在點點滴滴的投資能為桃園留下很好的創業、文創及文化資產，承載更多的價值。

本次活動首先推出2檔潮流藝術展，Tape Art Wave 膠帶藝術浪潮，出自在德國柏林蓬勃發展的指標藝術團體「TAPE THAT」，利用膠帶創造出立體感的畫作。

另克卜勒Kepler—丁原生創作展，展出台灣當代藝術家丁原生創作詮釋宇宙及科幻旅程，以「克卜勒定律」描述青春時代的情緒流動。

此外12月以「聖誕遛遛」為主題，在耶誕節前夕帶來「動漫音樂群英會」及「唱帥小音樂節」2場音樂活動，後天則有「唱帥音樂節」移師的「小」音樂節，現場還有上百攤的耶誕文創市集，好逛好買又好拍，是聖誕佳節的好去處。

園區同時安排追夢青春影展嚴選8部青春追夢、熱血奮鬥的電影，全日開放免費觀影。另於31日則有「跨年前來聽一場演唱會」。現場還有「藝遊桃園」數位集章專區，民眾可以在參加桃園藝文活動的同時，收集期間限定的數位集章，兌換限量文創品。

而明年1月也將有「手作生活節」及2月的「新春搖擺派對」，安排文創市集、藝文展演、工作坊等多元文創活動。園區也與銘傳大學共同開發設計商品，並設置文創展售中心。