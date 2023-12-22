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雙溪第14處銀髮俱樂部揭牌 新基里長輩好捧場

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區第14處銀髮俱樂部熱鬧揭牌，就落腳在新基里里長辦公室，讓長輩可以多到據點來走走，促進身心健康。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區第14處銀髮俱樂部熱鬧揭牌，就落腳在新基里里長辦公室，讓長輩可以多到據點來走走，促進身心健康。 圖／觀天下有線電視提供

今(22)日冬至這天，雙溪區第14處銀髮俱樂部熱鬧揭牌，就落腳在新基里里長辦公室，今天來了好多長輩來捧場，現場還有志工們料理的鹹湯圓，甜湯圓等菜餚，讓長者吃得好滿足，里長也希望俱樂部成立後，讓長輩可以多到據點來走走，促進身心健康。

新基里里長蘇虹如說，從當選至今一直在積極籌備銀髮俱樂部和老人共餐，這期間也很感謝雙溪區公所的協助與輔導，現在銀髮俱樂部終於成立，也希望長者有空就到銀髮俱樂部走走，大家齊聚話家常，或是玩玩益智桌遊，都有助於身心更健康快樂。

雙溪區區長林銚傑說，新基里里長蘇虹如雖然初為里長，但行動力十足積極認真，並籌畫銀髮俱樂部已多時，今日舉行揭牌也看到很多新基里的長輩走出家門來逗熱鬧，未來雙溪區又增加一處銀髮俱樂部，長者可以在這裡聚會或是玩益智遊戲，減緩身心老化的速度，讓長者快樂又健康。

雙溪區 長輩 湯圓 新北 老人共餐

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