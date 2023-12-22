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北市議員二手衣物義賣 愛馬仕、ARMANI千元起跳

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
為慶祝台北市長、議員1225就職一周年紀念，台北市議會將舉辦二手衣慈善義賣。記者楊正海／攝影
為慶祝台北市長、議員1225就職一周年紀念，台北市議會將舉辦二手衣慈善義賣。記者楊正海／攝影

慶祝台北市長、議員就職周年，北市議會25日將辦二手衣慈善義賣，來源包括議員二手衣物、包包和鞋子，收入全部捐出。其中不乏名牌、潮牌，甚至有九成或全新的衣服，原價上萬元只賣千元。

北市議會表示，二手衣慈善義賣25日上午9時30起在市議會1樓交誼廳展示，開放民眾進場選購，希望大家慷慨解囊做慈善。

台北市議長戴錫欽說，市長、議員就職周年，今會辦慈善義賣活動，北市議員大都具有全國知名度，希望透過議員們加持，義賣回饋社會。參與議員不分黨派，包括王閔生、游淑慧、張斯綱、苗博雅、汪志冰、林亮君、顏若芳、陳宥丞、耿葳、趙怡翔 、李明賢、林杏兒、洪婉臻和徐弘庭、秦慧珠共15人，捐出自己的衣服、鞋子、帽子。

義賣品由議員標價，其中不乏精品，例如Hermès鞋子賣3000元，戴錫欽的ARMANI襯衫不合身，沒穿過，另有其他議員捐出的YSL外套、KC鞋子，還有不少國際名牌服飾都千元起跳。

台北市長蔣萬安捐出2件中華隊棒球衣，分別是台北大巨蛋第一場亞錦賽，以及王貞治在大巨蛋開球的中華隊球衣，將競拍；另2件戴錫欽名牌外套也將競拍。

戴錫欽說，他是「五月天」忠實粉絲，其中一件外套是「五月天」阿信stayreal潮牌，已經跟著他好幾年，每次去五月天演唱會就會穿。

談起捐衣緣由，議員王閔生捐出5件太太很喜歡的衣服，卻說漏嘴曝光太太不能穿就捐出。

議員苗博雅把要捐的衣服直接穿在身上，是一件動漫「進擊的巨人」 T恤。她說，喜歡的原因是「為了人類的自由獻出心臟」，自由勝利。

國民黨議員張斯綱捐出他最貴的一件風衣，購自巴黎，現場給民眾黨議員陳宥丞試穿，非常合身。戴錫欽笑說，這代表「藍白很合」？

為慶祝台北市長、議員1225就職一周年紀念，台北市議會將舉辦二手衣慈善義賣。記者楊正海／攝影
為慶祝台北市長、議員1225就職一周年紀念，台北市議會將舉辦二手衣慈善義賣。記者楊正海／攝影
台北市議會將舉辦二手衣物慈善義賣，很多是議員們鍾愛的衣服、鞋子，不乏名牌、潮牌。圖為Hermès愛馬仕鞋子，賣3000元。記者楊正海／攝影
台北市議會將舉辦二手衣物慈善義賣，很多是議員們鍾愛的衣服、鞋子，不乏名牌、潮牌。圖為Hermès愛馬仕鞋子，賣3000元。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安特別捐出兩件中華隊棒球衣義賣。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安特別捐出兩件中華隊棒球衣義賣。記者楊正海／攝影

議員 戴錫欽 北市 公益活動

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