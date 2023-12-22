平溪十分托老聖誕「老人」報佳音 寒冬添溫暖祝福
在聖誕節前夕，今(22)日平溪區十分托老中心的長者們，搭著火車一路從菁桐，平溪再回到十分，在老街上踩街報佳音，也到各公務機關送上自己親手製作的聖誕小禮物，讓寒冬裡增添不少溫暖的氣氛和祝福。
頭帶聖誕帽，身穿紅色圍裙，手提著一大袋裡頭裝滿了小禮物，走在街頭上格外受到矚目，這群來自十分托老中心正港聖誕「老人」，每年到了歲末年終聖誕節前夕，都會上街頭來報佳音，熱鬧音樂加上聖誕「老人」歡樂的笑容，瞬間將氣氛炒熱。
這群聖誕「老人」雖然年紀較大，但有著不輸年輕人的活力，足跡遍佈平溪各個老街還有公務機關，除了感恩社區一整年來的照顧，也獻上自己親手製作的聖誕小禮物，到了平溪區公所，區長和其團隊也都熱情接待。
平溪區區長李天民說，十分托老中心的長輩在聖誕節前夕報佳音，也讓長者與社區之間有多一點互動，促進長者的身心健康，預防提早衰老及退化，今天還帶來輕快的聖誕組曲，還有手做小禮物，帶給社區滿滿的驚喜與祝福。
一粒麥子基金會十分據點社工員蔡碧真表示，十分托老中心的聖誕踩街已經邁入第七年，帶著一群聖誕「老人」走入社區，來表達長期受到關懷的感謝之意，也希望大家都可以過個快樂的節日，讓社區氣氛更為活絡。
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