新北推動科技連結 智能深坑、三峽區衛生所今啟用

新北市衛生局今啟用深坑、三峽區智能衛生所跨域合作及資源連結，結合科技與藝術人文，提供更完善的智慧健康照護，讓衛生所成為社區的健康學堂。

衛生局長陳潤秋表示，推動智能衛生所，是為打造智慧健康照護將民眾就診測量的血壓、血糖、血氧、身高體重及體溫，甚至體適能評估等資訊上傳雲端，讓衛生所醫師替民眾健康把關，民眾也可透過新北動健康app自主健康管理。現在更積極優化衛生所醫療資訊系統，推動雲端健康服務，並於明年起逐步推展至全市各區衛生所。

在深坑智能衛生所，衛生局與資訊中心合作進行創新應用技術驗證，，邀請工業技術研究院利用衛生所作為健康實證場域，導入「深坑樂活健康御守盒」服務，於進行居家照護或是醫事據點活動時協助醫事人員精準與快速掌握民眾生理數據，讓衛生所智慧健康照護更加成，藉由此合作模式建立更完善的智慧創新服務網絡。

另工業技術研究院更與衛生所攜手合作，引進藝術療癒科技應用與服務資源，透過藝文及健康照護跨專業融合，以各類文化藝術作為媒介，藉由跨領域團隊共創設計藝術療癒方案，並導入設計、數位科技、創新應用等思維，發展出多元化、具社會創新的模式或整合方案，讓社區的長者健康服務更完整。

衛生局表示，近年新北市衛生所智能化的推展，積極提供市民有效的健康資訊管道，也藉由創新科技導入，改變傳統健康訊息的傳播及照護模式，期望邁入高齡社會的新北市，人人都有促進自我健康的能力與意識增進整體市民健康狀態。