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北捷北環段社子段工程簽約！預計113年3月動工 施工困難度極高

中央社／ 台北22日電
環狀線。示意圖，本報資料照片
環狀線。示意圖，本報資料照片

台北市捷運工程局表示，環狀線北環段CF690C區段標工程（社子段）今天簽約，將於明年3月動工；此段銜接雙北，對後續營運有關鍵性影響，希望其他工程標也能順利發包。

捷運局今天以新聞稿表示，預算金額達新台幣102億元的環狀線北環段CF690C區段標工程（社子段）今天舉行簽約儀式，將於明年3月開工。

捷運局說明，北環段CF690C區段標工程，起自新北市三重區五華國小，沿著重陽橋經百齡橋，以潛盾隧道方式穿越淡水河及基隆河2個重要河道下方，至北市士林區陽明高中附近士商路止，路線長約2.7公里。

捷運局表示，CF690C區段標工程為北環段銜接新北市與台北市的標案，能否順利發包對後續營運有關鍵性影響，希望在國內疫情日漸緩和之際，產生正面及鼓勵效果，帶動捷運北環段其他工程標也能順利發包。

負責本段工程的捷運局第一區工程處表示，本路段工程特殊且施工困難度極高，包括工程隧道須以潛盾通過淡水河及基隆河2河段，可能會遭遇浮木及社子地區人行陸橋、士林百齡橋的地下基樁衝突，需多次開艙破除結構，施工風險極高。

一工處進一步指出，本段工程潛盾隧道挖掘深度達45公尺，以及環河北路快速道路旁的逃生豎井採壓入式沉箱，深達52公尺，都是捷運施工歷史挖掘最深紀錄；工程還包含社子地區的地下疊式車站緊鄰民房施工、穿越堤防、冷凍工法等多種複雜工法，具有高度挑戰性。

捷運局表示，銜接北市士林、社子地區與新北市蘆洲地區的北環段CF690C區段標是捷運北環段在北市區的「第一標」，歷經1年半5次公告招標流標，在北市府及外界積極透過邀請廠商投標並依市場行情配合調整工程經費，終於第6次公告招標完成決標。

捷運 環狀線 新北

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