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東湖立體停車場啟用 免費停到明年1/31

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市東湖立體停車場完工啟用，預計明年大安國中及內湖國中。圖／停管處提供
台北市東湖立體停車場完工啟用，預計明年大安國中及內湖國中。圖／停管處提供

台北市內湖區東湖立體停車場今天啟用並試營運，提供小型車停車位228格、機車停車位202格，試營運期間免費停車，明年2月1日起收費，並回饋周遭里民停車優惠；停車場具多目標功能，明年7、8月托嬰等社福機構進駐。明年大安、內湖2國中停車場也會陸續完工。

停管處土木建築科長宋建宏表示，東湖立體停車場為地上9層、地下2層建築，原先該區域僅有平面停車場，由於一旁的市場、區公所等大樓老舊，整併重建，交通部補助前瞻停車場經費興建，工程費用9億4千多萬元。

宋建宏說，地下1到2樓、地上3到8樓為停車場，其餘樓層兼具長者、弱勢、身障族群日間照顧、幼兒托育，以及里辦公室等功能，待使照取得後，社福單位內部裝修，就會移交給市場處、社會局，同時優化巷弄行人空間。

停管處指出，停車場參考周邊費率，訂定小型車早上8點至晚間9點計時收費40元、晚間9點至早上8點計時收費20元，小型車全日月票4000元、每日早上7點到晚間7點的日間月票，最高售價為2000元、晚間7點到隔日早上8點的夜間月票，最高售價為2000元。

機車計時收費10元，當日當次最高收費上限20元，隔日另計，機車全日月票300元。

此外，為了優惠周遭里民，只要設籍在內湖區安湖里民，享小型車全日月票7折優惠，為每月2800元。停車場出入口周邊服務半徑300公尺內，包含內湖區明湖里、葫洲里、南湖里、五分里及康寧里民，享小型車全日月票8折優惠，為每月3200元。

宋建宏補充，北市為緩解停車空間不足，朝向尋找老舊建物、公園、校舍等增闢停車大樓，目前，大安國中、內湖國中明年將會完工，後續也有科技大樓平面腳踏車等地進行規劃。

停車場 內湖 車位

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