陽明山保變住6-6打官司撤環評決議 北高行判開發商敗訴

陽明山保護區變更住宅區（保變住）能否開發，光是環評程序就走了超過20年，北市府2020年決議重辦環評，開發商提訴願被駁回，再提行政訴訟要求法院撤銷決議，台北高等行政法院昨判北市府勝訴，可上訴。環團肯定法院判決，也盼市府通盤檢討保變住、恢復保護區，做好典範，避掉人禍。

北市早年發展快速，人口成長伴隨住宅需求增加，1979年都市計畫通盤檢討，將陽明山在內的25處保護區變更為住宅區。

陽明山6個保變住案第一個走開發程序的是住6-6，位在陽明山菁山路南側（原美軍電台附近），北市環評委員會2020年10月第230次會議決議開發商重辦環評，開發商不服，提訴願被駁回，去年再提行政訴訟，要求法院撤銷北市府決議，北高行昨判決北市府勝訴，可上訴。

北市環保局綜合企劃科長洪明宏表示，目前尚未收到台北高等行政法院判決書。對於市府獲判勝訴，代表法院贊同環保局先前的環評審查結論，後續重畫會若不服判決可依法上訴，如果要繼續開發，須依照環評委員會第230次會議審查結論，重新辦理環境影響評估。

草山生態文史聯盟理事長文海珍表示，陽明山若逢大雨，可見山坡地不少崩塌處，尤其土地脆弱不適合開發，市府只是為了北市人口增加，而將保護區變成住宅區，占地約350公頃。草盟2001年即開始關注保變住6-6開發案，發現此涉及汙水下水道、挖填土方、聯外排水等重重問題，開發商因環評卡關，迄今未能開發。

文海珍說，山坡地坡度超過30%是不能開發，陽明山保變住過半數都位在坡度30%以上，即使保變住6-6僅36%，當地19筆土地卻是百分之百無法開發，她認為陽明山若被大規模開發，未來恐發生土石流，故宮博物院將會首當其衝，北市府應檢討恢復成保護區。

她表示，肯定法院這次判決，陽明山現況有諸多條件不適合開發，草盟最大訴求是山坡地不要大規模開發，盼北市府能夠通盤檢討保變住。然而，如今保變住6-5向市府掛號籌組重畫會，今年已經通過，也擔憂未來再走上保變住6-6開發之路。

文海珍直言，真的希望能夠保護陽明山自然環境，全球氣候暖化造成各地許多天災人禍，盼台北市政府真的能做好典範，避掉人禍。草盟預計下周一上午10點在北市府門口開記者會，訴求北市府嚴格把關山坡地不要被開發。