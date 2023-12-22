洗刷行人地獄之名 蔣萬安今宣布明年是「交通安全年」

為了建構行人安全友善環境，台北市長蔣萬安上任後，今年5月組成府級專案小組，擬訂四大主軸、10項策略、34項工作項目，並擬定5年改善計畫。台北市長蔣萬安上午到景美現地視察路口行人安全改善工程，宣布明年是台北市「交通安全年」北市交通局、工務局、警察局是「交通安全3支箭」並將5年計畫期程，縮短為3年。

蔣萬安上午從溪口國小前開始視察行人安全，一路走到文山二分局，檢視各個路口相關的改善工程，包括行穿線的退縮，以及行人專用時相的早開，避免人車交織，造成交通壅塞。另外還包括增設庇護島，不會讓長輩過馬路慌慌張張，變紅燈人還在行穿線上。

另外，交通局也增設學校周邊行穿線，旁邊有1個黃色彩色的標誌。蔣萬安說，這是在新加坡看到，明亮對比度增加11%，對於開車的駕駛，陰雨天在遠處就可以即刻發現這邊有一個行穿線。北市還要求行穿線施工的品質上面，特別加上玻璃、金剛沙，防滑係數遠高於中央設定的標準。

蔣萬安說，明年交通安全年，要確保更多的路口完成改善，113年國小周邊號誌的改善，還有行穿線周邊加上黃色的彩色的標記，這個要即刻加速，增加改善路口的數量，要全面提高。北市之前擬定了5年計畫，但他要交通局縮短，變成3年計畫，明年就是交通安全年，要檢視相關的數據。

另外，有景美地區里長反映，人行道上還有不少的電線桿，造成行人不便。蔣萬安說，他發現國小周邊人行道，有非常多的電線桿，已經跟台電進行協調，在明年度會透過專案計畫讓電桿全面落地，讓人行道維持至少1.2米的寬度，會即刻來做，不只是電線桿，包括北市自己的路燈號誌桿，都會要求落地或是遷移。

蔣萬安說，其實今年1月分一直到11月，北市行人發生的交通事故，死傷人數怎麼減少了30%，因為他上任之後，即刻的成立府級專案小組，做了路口、道路相關的改善工程，有相當的成效，但是並不滿足，接下來改善工程要擴及到台北市各個路口相關的路段，我們要讓台北市成為行人友善的環境。