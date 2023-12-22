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板橋馬路爆管淹水開挖中 這22里共18347戶停水到明早

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
板橋南雅南路發生水管爆裂事件，現場大淹水。記者張曼蘋／攝影
板橋南雅南路發生水管爆裂事件，現場大淹水。記者張曼蘋／攝影

新北市板橋區南雅南路今凌晨發生老舊水管爆裂事件，影響路面範圍長約50公尺、寬約4公尺，交通打結，新北災害應變中心立即到場成立指揮所，台水公司表示，光榮里、光華里、國光里等22個村里，將停水到明天上午10點，影響戶數共18347戶。水利局表示，因路面底下管線複雜，後續仍需依現場實際開挖情形滾動檢討。

今晨5點多民眾報案南雅南路55號前自來水管線破裂，造成路面滲水，水利局、經發局、板橋區公所、台電公司及自來水公司等進駐，副市長朱惕之也到場指揮，現場也拉封鎖線，實施周邊交通疏導管制禁止人車通行。

自來水公司人員表示，現場管線管徑為1100mm自來水管，鄰近受影響店家約11戶，已先行用沙包防止水滲入，經勘驗後鄰近共有11處制水閥，全數關閉後開挖搶修，過程中維持單線雙向通車，至於搶修過程造成用戶停水情形，由區公所配合設置臨時供水站。

市議員黃淑君也在場關心，她說目前南雅南路雙向封閉，希望用路人可盡量繞行，而附近藥局及店家主動提供暖暖包等保暖小物給災變中心弟兄，多位里長也向她反映，該處水管老舊已經反映多次都未果，希望能好好解決問題。

台水公司表示，人員目前進行關水作業，施工廠商已於現場待命，另已畫設停水公告，光榮里、光華里、國光里、建國里、挹秀里、新興里、民安里、民權里、流芳里、港德里、湳興里、漢生里、留侯里、社後里、自強里、自立里、華東里、華興里、赤松里、香社里、香雅里、黃石里等22個村里，目前將停水至明天上午10點，影響戶數共18347戶。

水利局表示，目前水公司預計明中午前完成管線修復作業，因路面底下管線複雜，後續仍需依現場實際開挖情形滾動檢討。

新北市南雅南路今晨大淹水，影響交通。記者張曼蘋／攝影
新北市南雅南路今晨大淹水，影響交通。記者張曼蘋／攝影
副市長朱惕之及水利局等單位到場處理水管破裂事件。圖／新北市消防局提供
副市長朱惕之及水利局等單位到場處理水管破裂事件。圖／新北市消防局提供

停水 水利局

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