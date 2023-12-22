蔣萬安視察友善用路人計畫 定明年為北市交通安全年

台北市長蔣萬安上午前往文山區景福街、羅斯福路6段一帶視察友善用路人之通行環境改善計畫，包括退縮路口行人穿越道線、設置庇護島、行人專用時相路口、行人綠燈早開時相路口、行人專用號誌位置、彩色標記行穿線以及放大型行人號誌等路口行人安全改善計畫。

蔣萬安表示，市府的友善用路人之通行環境除了改善既有路口道路設計，還有推動騎樓整平工程、檢討行人穿越道線退縮、設置庇護島及增設實體人行道等工作，將逐步建構本市行人安全友善環境推廣到全市區。蔣萬安並強調，明年是台北市的交通安全年，也要求各局處將將五年的改善計畫，提早三年完成，也把設定的目標提高包括改善路口的該數量、該完成的工程，以及國小周邊號誌的改善，還有行穿線加上黃色的彩色標示都要加速完成。其中「彩色標記行穿線」的設置，其亮度會純粹白色的行穿越線增加11 ％，提高路口的可視性增加學童、行人的安全。 新設置的「彩色標記行穿線」其亮度比純粹白色的行穿越線增加11 ％，提高路口的可視性，增加學童、行人的安全。記者黃義書／攝影 台北市長蔣萬安上午前往文山區景福街、羅斯福路6段一帶視察友善用路人之通行環境改善計畫。蔣萬安行走在新設置的「彩色標記行穿線」上。記者黃義書／攝影 台北市長蔣萬安上午前往文山區景福街、羅斯福路6段一帶視察友善用路人之通行環境改善計畫，圖為行穿線上設置的庇護島。記者黃義書／攝影 台北市長蔣萬安表示，明年是台北市的交通安全年，也要求各局處將將五年的改善計畫，提早三年完成，也把設定的目標提高包括改善路口的該數量。記者黃義書／攝影