快訊

MLB／在國家隊、職業隊都是MVP 大谷翔平2奪美聯社大獎

玩命關頭男星！馮迪索遭前女助理控性侵「事發後幾小時就被解雇」

捷克校園槍擊釀14死！學生驚慌逃命畫面曝 爬建築外牆躲槍手

水源快速道路部分路段 今深夜封閉至24日下午4時

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市從今天深夜起，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。將封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。記者廖炳棋/翻攝
台北市從今天深夜起，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。將封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。記者廖炳棋/翻攝

台北市政府工務局新建工程處，將在今天晚間11時至24日下午4時，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。預計封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。

中正警二分局提醒駕駛人，因應水源路及水源快速道路封閉，建議改道路線如下：

1、 水源路往萬華：提早於同安街、牯嶺街、廈門街右轉改道。

2、 水源快速道路往萬華：下師大匝道-汀州路-泉州匝道。

3、 水源快速道路往新店：下泉州匝道-汀州路-師大路－師大匝道。

4、 中華路、泉州街往新店：泉州匝道封閉，改道汀州路行駛。

為維護行車順暢，警方建議用路人提早改道，改走平面道路，避免行經水源快速道路泉州至師大路段，請用路人多加留意。

警分局已規劃警力及派遣義交，在中華泉州、師大水源、汀州路沿線等重要路口指揮疏導，加強路況查報，並適時啟動交通快打，及時疏導避免臨時道路交通壅塞，並提醒駕駛人配合員警及義交人員的交通管制及疏導措施，以維護交通順暢及安全。

台北市從今天深夜起，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。將封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。記者廖炳棋/翻攝北市新工處
台北市從今天深夜起，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。將封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。記者廖炳棋/翻攝北市新工處
台北市從今天深夜起，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。將封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。記者廖炳棋/翻攝北市新工處
台北市從今天深夜起，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。將封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。記者廖炳棋/翻攝北市新工處
台北市從今天深夜起，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。將封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。記者廖炳棋/翻攝北市新工處
台北市從今天深夜起，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。將封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。記者廖炳棋/翻攝北市新工處
台北市從今天深夜起，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。將封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。記者廖炳棋/翻攝北市新工處
台北市從今天深夜起，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。將封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。記者廖炳棋/翻攝北市新工處

廈門 交通管制

延伸閱讀

石門水庫至新竹聯通管動工 可供寶二水庫30萬噸原水

曾聖凱提水源科技監控政見 盼解決竹縣頭前溪污染

《七龍珠》作者「鳥山明」傳說中的名作動畫確定《Sand Land: The Series》

連續兩年！台大、師大、台科大三校25日起放寒假 假期長達58天

相關新聞

水源快速道路部分路段 今深夜封閉至24日下午4時

台北市政府工務局新建工程處，將在今天晚間11時至24日下午4時，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。預計...

北投纜車案 市府賠償2.3億拍板

台北北投纜車BOT案爭議超過20年，前市長柯文哲任內拍板停建，廠商去年聲請仲裁，今年5月結果出爐，市府須賠償廠商約2.3...

空維區先納管起重機 後年上路

台北市第3期空氣品質維護區管制區包括新生南路至松江路南北向車道，是全國市區道路最長的空維區，且率先納管起重機，並配合科技...

共享運具折價券助就業 議員質疑

北市上半年青年失業率六都最高，北市就業服務處編列600萬元公務預算，明年祭出「共享運具折價券」1200元，給15歲以上、...

新北25項新制 明年起陸續上路

新北市府2024年元旦起陸續實施25項新制，涵蓋育兒、社福、建築安全等。民代要求加強宣傳，否則民眾不知情而未達成效；敬老...

松菸古蹟因大巨蛋施工年編千萬預算修復 議員籲要求遠雄支應

台北市議會教育會今審查北市文化局預算，市定古蹟松菸鍋爐房過去因遠雄大巨蛋施工不當，導致菸廠煙囪傾斜，文化局曾向遠雄求償，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。