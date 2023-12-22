水源快速道路部分路段 今深夜封閉至24日下午4時
台北市政府工務局新建工程處，將在今天晚間11時至24日下午4時，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。預計封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。
中正警二分局提醒駕駛人，因應水源路及水源快速道路封閉，建議改道路線如下：
1、 水源路往萬華：提早於同安街、牯嶺街、廈門街右轉改道。
2、 水源快速道路往萬華：下師大匝道-汀州路-泉州匝道。
3、 水源快速道路往新店：下泉州匝道-汀州路-師大路－師大匝道。
4、 中華路、泉州街往新店：泉州匝道封閉，改道汀州路行駛。
為維護行車順暢，警方建議用路人提早改道，改走平面道路，避免行經水源快速道路泉州至師大路段，請用路人多加留意。
警分局已規劃警力及派遣義交，在中華泉州、師大水源、汀州路沿線等重要路口指揮疏導，加強路況查報，並適時啟動交通快打，及時疏導避免臨時道路交通壅塞，並提醒駕駛人配合員警及義交人員的交通管制及疏導措施，以維護交通順暢及安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言