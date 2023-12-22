水源快速道路部分路段 今深夜封閉至24日下午4時

台北市政府工務局新建工程處，將在今天晚間11時至24日下午4時，進行中正橋改建工程施作，拆除跨越水源路上方引橋作業。預計封閉水源路（廈門街至泉州街）及水源快速道路（師大路至泉州街匝道）雙向全線路段。

中正警二分局提醒駕駛人，因應水源路及水源快速道路封閉，建議改道路線如下：

1、 水源路往萬華：提早於同安街、牯嶺街、廈門街右轉改道。

2、 水源快速道路往萬華：下師大匝道-汀州路-泉州匝道。

3、 水源快速道路往新店：下泉州匝道-汀州路-師大路－師大匝道。

4、 中華路、泉州街往新店：泉州匝道封閉，改道汀州路行駛。

為維護行車順暢，警方建議用路人提早改道，改走平面道路，避免行經水源快速道路泉州至師大路段，請用路人多加留意。