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新北25項新制 明年起陸續上路

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北明元旦起陸續推多項新措施，其中包含社宅分級租金、育兒家庭提升措施等。圖為新店央北青年社會住宅。記者李成蔭／攝影
新北明元旦起陸續推多項新措施，其中包含社宅分級租金、育兒家庭提升措施等。圖為新店央北青年社會住宅。記者李成蔭／攝影

新北市府2024年元旦起陸續實施25項新制，涵蓋育兒、社福、建築安全等。民代要求加強宣傳，否則民眾不知情而未達成效；敬老愛心卡擴大搭乘計程車也應加速，別落後其他縣市。

育兒方面，新北社宅推「育兒家庭入住機制提升措施」，育有2名以上0至6歲子女的家庭，申請時自動加籤，增加1倍中籤機率；好孕專車產檢車資補貼，從孕期產檢時延長至分娩後6個月，可運用在孕產婦就醫、嬰幼兒預防接種及就醫等用途，也配合中央，調高托育補助金額。

社福方面，新北敬老愛心卡免費點數使用範圍擴大至桃園機場捷運，提供新北71萬名長者及17萬名身心障礙者更多元交通工具；原住民長者就醫福利方面，55至64歲長者將納入新北老人健保補助對象。另外還有低收及中低收入戶標準調整、青年社宅租金分級收費等。

維護建築安全方面，針對新申請使用執照的案件，須檢附建築工程生產履歷表併入使用執照卷內，以完整揭露建物相關資訊。依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」辦理重建計畫，可於核准時一併延長申請建造執照期限至核准次日起360天。

對於福利新制，一名新手媽媽說，她產後重返職場，之前產後檢查或帶小孩回診必須拜託家人開車，如今好孕專車可延長補貼到分娩後6個月，相當貼心有感。

議員陳儀君表示，市府增加一點預算就能造福更多民眾，創造一些小確幸，必須強化宣傳，否則很多民眾不知道，導致政策沒有發揮效果。市議員陳乃瑜認為，對長者及身障族群來說，搭乘計程車需求很迫切，高雄敬老愛心卡涵蓋計程車，明年1月就啟動，新北也應該加速落實，不該等到下半年。

建築 計程車

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