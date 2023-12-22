共享運具折價券助就業 議員質疑

北市上半年青年失業率六都最高，北市就業服務處編列600萬元公務預算，明年祭出「共享運具折價券」1200元，給15歲以上、未滿30歲的初次尋職或失業青年，到台北青年職涯發展中心接受服務，但議員批，青年就業最大困難不在交通，且補助政策竟重複編列。就服處說，兩者補助對象不同，即使重複請領，僅會以金額較高者補助。

議員林延鳳指出，共享運具折價券不只在就服處公務預算編列600萬元，也在勞權權益基金編列同性質的「求職交通補助」60萬元，直言編列同一類型補助經費，違反主計處規定，且就服處8月稱共享運具補助是勞權基金範疇，公務預算根本不應編列，預算紀律不清。

林延鳳指出，台北青年職涯發展中心服務過往參與人數偏低，如今還要提供參加徵才活動者可領折價券，該政策預期效益恐不明，無助於解決青年失業，且運輸政策是交通局業務，與勞動局、就服處有何關連？

勞動局解釋，共享運具折價券是提供給29歲以下青年，接受台北青年職涯發展中心服務的延伸性服務，盼鼓勵青年即時尋職就業，未來移交青年局業務，因此所需經費600萬元編列在公務預算，預計明年3月上路，5000人受惠。

勞動局說，求職交通補助是參考新北市作法，針對就業服務法明列的中高齡、中低收入戶等10類弱勢就業者，接受就服處就業推介者，可獲往返面試地點的交通補助，每人每次200元、1年最多3次，經費60萬元也參考新北市編列在勞動權益基金，預計明年初上路，將有3000人次受惠。