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空維區先納管起重機 後年上路

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市第3期空氣品質維護區後年實施，管制區域為新生南路至松江路南北向車道，範圍涵蓋5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道。圖／台北市環保局提供
台北市第3期空氣品質維護區後年實施，管制區域為新生南路至松江路南北向車道，範圍涵蓋5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道。圖／台北市環保局提供

台北市第3期空氣品質維護區管制區包括新生南路至松江路南北向車道，是全國市區道路最長的空維區，且率先納管起重機，並配合科技執法。環保局指出，明年宣導期1年，後年元旦上路，7月起進空維區的柴油車、機車、起重機未符合管制規定，可處500元至2000元罰鍰，最重6萬元。

第1期空氣品質維護區2021年元旦上路，主要為台北、市府及南港轉運站的國道客運及遊覽車等柴油大客車密集區域，以及故宮博物院等6處觀光景點；隔年元旦實施第2期，擴大至柴油大小貨車出入場域，涵蓋內湖、木柵、北投3座垃圾焚化廠及松山機場。

環保局表示，管制後，空維區內柴油車自主管理標章取得率從75%至99%，機車定檢率從78%提升至99%，每年可減少43.6公噸細懸浮微粒（PM2.5）排放。

環保局空汙噪音防制科長邱天安表示，第3期管制範圍由前2期的點延伸到線，納管新生南路、羅斯福路口至松江路、民權東路口南北向車道，涵蓋5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道。進入管制路段的起重機，須取得施工機具清潔排放自主管理標章，並結合科技執法，導入智慧型車輛辨識系統，加強管制高汙染車輛，預估實施後，每年可削減細懸浮微粒47.2公噸。

邱天安指出，2025年元旦起行駛在空維區未符合管制規定的車輛將先稽查勸導，首次罰鍰依車種為機車500元、柴油小貨車1000元、柴油大客貨車及起重機2000元，得按次處罰。

元旦 重機 車道

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