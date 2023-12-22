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北投纜車案 市府賠償2.3億拍板

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

台北北投纜車BOT案爭議超過20年，前市長柯文哲任內拍板停建，廠商去年聲請仲裁，今年5月結果出爐，市府須賠償廠商約2.3億元。台北市新工處將該筆賠償金加利息編列在明年度總預算案，議會工務委員會昨審議認為，仲裁已具法律效力，依法須支付，最後無異議通過，後續將送大會二、三讀，全案可望告一段落。

1979年李登輝時任市長規畫興建纜車，振興沒落的溫泉觀光產業；黃大洲任內決定興建，陳水扁1998年敲定採BOT開發；2005年馬英九任內與得標廠商簽約，2006年開工，興建期間發生官員收賄弊案；郝龍斌任內通過環評，居民提行政訴訟撤環評結論，法院判撤銷後，2015年柯文哲決議停建。

廠商後續向市府求償8.7億元，去年聲請仲裁，市府須付約2.3億元，新工處編列明年預算因應，昨送議會工務委員會審查。

新工處長林昆虎表示，廠商於2015、2021年兩度要求，強調已支出8.7億元，有憑證依據，向市府求償8.7億元。市府經履約管理工作小組檢視發票等，認為若廠商依契約提仲裁，最高金額不能超過底線2.5億元。今年5月15日仲裁，市府需補償廠商2億2407萬餘元，加上利息共2.3億餘元，其他由廠商吸收。

工務委員會無異議通過預算。國民黨議員張斯綱表示，該案當年與地方有許多溝通，但環境衝擊這一關還是過不了，民眾對環境影響很敏感，建議市府日後決策思考要從環境衝擊開始。

民眾黨議員黃瀞瑩指出，此案拖過許多任市長，遲遲沒結果，柯任內才負起責任拍板停建，希望市府應訂定長期政策或大型工程SOP，否則後果都是全民埋單。

民進黨議員鍾佩玲說，市府不能把大型建設當成政策萬靈丹，建設應審慎、長遠規畫，市長蔣萬安也應積極處理大型建設的契約爭議賠款，不要債留下一代。

議員 利息 柯文哲

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