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蔣萬安就職一周年記者會地點曝光 選在台北大巨蛋

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北大巨蛋。記者楊正海/攝影
台北大巨蛋。記者楊正海/攝影

台北市長蔣萬安就職1年將至，台北市政府上午發布「台北隊」就職周年影片「一切已經開始，改變正在開始」。下周一將開就職記者會，地點就在台北大巨蛋

據指出，大巨蛋雖然禁辦政治活動，但市長就職記者會屬市政活動，遠雄也認同。

當天除了記者會活動，蔣萬安臉書也會辦抽獎活動，獎品內容包括市政宣傳禮物，會以大禮包的方式送出，下周一就職周年活動時就會宣布。

蔣萬安今公布就職影片，從1位在台北市成長的女性視角出發，從還在媽媽肚子內，一步步成長，以自己的生命軌跡見證台北生活的時時刻刻。影片納入「好孕2U專車、生育獎勵再加碼」、「新世代學習空間、酷AI學習系統」、「1200都會通」、「大巨蛋」、「都更5+2箭」、「恢復發放重陽敬老金」，以及「新創補助再加碼」等。

蔣萬安上午受訪特別提到大巨蛋，他表示，和市府團隊就是要幫市民朋友解決問題、提供最好的服務，展現最好決心和執行力效率。當時他設定目標、告訴團隊希望要在上任後1年內就讓大巨蛋完工啟用，曾受到不少市民朋友質疑，認為過去這麼長時間都沒辦法解決或克服的困難，怎麼可能在一年內完成？但如今也做到了。

台北大巨蛋。記者楊正海/攝影
台北大巨蛋。記者楊正海/攝影

大巨蛋 蔣萬安

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