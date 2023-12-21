蔣萬安就職一周年記者會地點曝光 選在台北大巨蛋

台北市長蔣萬安就職1年將至，台北市政府上午發布「台北隊」就職周年影片「一切已經開始，改變正在開始」。下周一將開就職記者會，地點就在台北大巨蛋。

據指出，大巨蛋雖然禁辦政治活動，但市長就職記者會屬市政活動，遠雄也認同。

當天除了記者會活動，蔣萬安臉書也會辦抽獎活動，獎品內容包括市政宣傳禮物，會以大禮包的方式送出，下周一就職周年活動時就會宣布。

蔣萬安今公布就職影片，從1位在台北市成長的女性視角出發，從還在媽媽肚子內，一步步成長，以自己的生命軌跡見證台北生活的時時刻刻。影片納入「好孕2U專車、生育獎勵再加碼」、「新世代學習空間、酷AI學習系統」、「1200都會通」、「大巨蛋」、「都更5+2箭」、「恢復發放重陽敬老金」，以及「新創補助再加碼」等。