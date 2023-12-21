中市公告土地現值評定上漲4.36% 新光三越蟬聯地王、每坪約233萬元

台中市地價及標準地價評議委員會昨天針對明年公告土地現值及公告地價召開評議會，市府地政局表示，考量公開說明會各界意見、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力，評議結果全市公告土地現值平均上漲4.36%，公告地價平均上漲5.64%，均反映市場不動產價格變動情形。

地政局長吳存金說，台中市的地王仍由西屯區惠國段93地號新光三越百貨公司蟬聯，明年公告土地現值每平方公尺為70.4萬元，每坪約233萬元。這次作業綜合考量地價均衡、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等原則，希望可以兼顧稅賦公平及地價合理性。

地政局說，公告土地現值為每年調整，作為課徵土地增值稅的依據，內政部政策目標為公告土地現值達市價的9成。台中市地價及標準地價評議委員會考量近期台中市土地市場價格呈現上漲狀態，公告土地現值依市價變動情形調漲4.36%，調整後明年台中市公告土地現值占市價百分比達90.61%。

地政局說，公告地價自2017年修正為每2年調整1次，作為課徵地價稅的依據，台中市地價及標準地價評議委員會依內政部規定，公告地價調整應參考「當年公告土地現值表」、「前次公告地價」、「地方財政需要」、「社會經濟狀況」及「民眾地價稅負擔能力」等原則，並廣納市民及各界聲音，衡酌市民稅賦負擔，多方考量各項因素審慎評議，評議結果全市公告地價平均上漲5.64%，調整後台中市公告地價占市價百分比為10.34%。

地政局說，明年公告土地現值及公告地價調整結果將於完成行政程序後，依規定於明年1月1日辦理公告作業，屆時民眾可於地政局及各地政事務所網站查詢。 台中市的地王仍由西屯區惠國段93地號新光三越百貨公司蟬聯，明年公告土地現值每平方公尺為70.4萬元，每坪約233萬元。圖／台中市政府提供

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