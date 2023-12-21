低溫來襲 瑞芳吉安里獨居長者送餐加碼送毛毯

這幾天低溫來襲，想必都感受到寒冷的天氣，瑞芳區吉安里里長謝永昌也藉著為獨居長者送餐的時候，今(21)日更加碼致贈毛毯給長者，希望他們要做好保暖工作，健健康康的度過這寒冷的冬天。

吉安里的獨居長者約有三十位，十多年下來都由里長和志工協助為長者每天中午來送餐，順便關心慰問長者的生活起居和身體狀況，負責協助送餐的志工同時也是吉安宮的主委，數十年如一日，不論颳風下雨，都會把熱騰騰的午餐送到獨居長者手中。

吉安里里長謝永昌說，里內獨居長輩的送餐服務，已經邁入第十一年，這些長者每天都很期待有人關心慰問，這幾天適逢低溫來襲，加上有友人送的保暖毛毯，因此也在今天送餐時一併將毛毯送到獨老手中。

吉安宮主委同時也是送餐志工呂文德說，為獨老送餐已經十年，每天一到中午就騎著摩托車到獨老家中送餐，他認為自己可以為社區盡一分心力，能做多少是多少，能藉由送餐順道關心長者身體健康，這幾天天氣冷也叮囑長者要做好保暖工作。